מרדף דרמטי בנגב: נער בדואי ללא רישיון סיכן חיי אדם

מרדף דרמטי שכלל כוחות אוויריים וקרקעיים הסתיים השבוע במעצרו של נער בן 16 מהפזורה הבדואית בנגב, שביצע נהיגה פרועה בטרקטורון ללא קסדת מגן וללא רישיון נהיגה. הנער, תושב שבט דנפירי, ניסה להימלט מכוחות המשטרה בנסיעה מסוכנת שסיכנה את עוברי האורח.

האירוע החל כאשר שוטרי תנועה במהלך פעילות אכיפה שגרתית זיהו את הנער רוכב על טרקטורון ללא קסדת מגן. ברגע שהבחין בכוחות המשטרה, פתח החשוד בנסיעה פרועה בניסיון נואש להימלט, תוך שהוא מסכן את חייהם של עוברי דרך ומפר באופן בוטה את חוקי התנועה.

המרדף, שדומה במאפייניו למצוד שהתרחש לאחרונה בטמרה, כלל שילוב של כוחות קרקעיים וסיוע אווירי ממסוק משטרתי. הפעילות המשולבת אפשרה לכוחות לעקוב אחר תנועות החשוד ולאתרו במהירות בשטח הפתוח.

בבדיקה שנערכה לאחר המעצר, התברר כי הנער מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה ונהג בכלי הרכב ללא כל אמצעי מיגון בסיסיים. הוא הועבר לחקירה בתחנת משטרת שגב שלום, שם זומן להתייצב בפני בית משפט לנוער.

במקביל לטיפול המשפטי, הטרקטורון ששימש לנסיעה הפרועה נתפס על ידי השוטרים והושבת לתקופה של 30 ימים. צעד זה נועד למנוע המשך שימוש בכלי הרכב לפעילות מסוכנת ולשדר מסר ברור כנגד נהיגה חסרת אחריות.

תופעה מדאיגה בדרום

גורמי אכיפה במשטרה מדגישים כי מדובר בתופעה מדאיגה של נהיגה חסרת אחריות, המהווה סכנה מיידית לנהגים ולנוסעים בכבישי הדרום. בשבועות האחרונים נרשמה עלייה במקרים דומים, כאשר נהגים צעירים ללא רישיון מסכנים חיים בנהיגה פרועה.

המשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות, הן באמצעים גלויים והן בסיוע טכנולוגי מתקדם כגון מסוקים ומצלמות, כדי להרחיק מהכבישים נהגים מסוכנים המבצעים עבירות תנועה חמורות. הפעילות המשולבת של כוחות קרקעיים ואוויריים מאפשרת תגובה מהירה ויעילה למקרים של נהיגה מסוכנת.

יצוין כי בימים האחרונים פועלת המשטרה באופן נרחב באזור הנגב והפזורה הבדואית במסגרת מבצע 'סדר חדש' שיזמו השר לביטחון לאומי והמפכ"ל, במטרה לאכוף את החוק ולהילחם בפשיעה ובתופעות של נהיגה מסוכנת באזור.