מרדף דרמטי שכלל כוחות אוויריים וקרקעיים הסתיים השבוע במעצרו של נער בן 16 מהפזורה הבדואית בנגב, שביצע נהיגה פרועה בטרקטורון ללא קסדת מגן וללא רישיון נהיגה. הנער, תושב שבט דנפירי, ניסה להימלט מכוחות המשטרה בנסיעה מסוכנת שסיכנה את עוברי האורח.

המשטרה פעלה בשטחי הפזורה הבדואית במטרה לאכוף עבירות תנועה נגד נהגים המסכנים את משתמשי הדרך.

במהלך פעילות שביצעו הכוחות בשטח זיהו חשוד רוכב על טרקטורון הנוסע ללא קסדת מגן ובניגוד לחוק. עם הבחנתו בכוחות המשטרה החל החשוד בנסיעה מהירה ומסכנת חיים בניסיון להימלט מהמקום ולחמוק מהשוטרים. הכוחות פתחו במרדף רכוב אחריו שבמהלכו הועברו הכוונות מהאוויר באמצעות מסוק המשטרה, עד לאיתורו ותפיסתו לאחר מרדף רגלי.

מבדיקת השוטרים עלה כי מדובר בקטין בן 16, תושב שבט דנפירי בפזורה הבדואית, אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. הקטין נחקר בתחנת משטרת שגב שלום במרחב רותם ובגין העבירות שביצע קיבל זימון לבית משפט לנוער במסגרת ההליך התעבורתי נגדו.

הטרקטורון שבו נהג נתפס והושבת למשך 30 ימים. צעד זה נועד למנוע המשך שימוש בכלי הרכב לפעילות מסוכנת ולהרתיע נהגים נוספים מביצוע עבירות דומות.

מעצרו של הקטין מהווה חלק מהמאבק המתמשך של שוטרי המחוז הדרומי ולוחמי יחידת יואב בעבירות תנועה חמורות, נהיגה בלתי חוקית ואי ציות להוראות שוטרים, המסכנות את שלום הציבור ומשתמשי הדרך. כידוע, מרדפים דומים התרחשו בשבועות האחרונים במחוז הדרום, כאשר נהגים צעירים ללא רישיון מנסים להימלט מכוחות המשטרה.

שוטרי המחוז הדרומי מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ונהיגה בלתי חוקית, תוך שימוש בכלל האמצעים המבצעיים והטכנולוגיים העומדים לרשותם, למען ביטחון משתמשי הדרך ושמירה על שלום הציבור. הפעילות המשולבת של כוחות קרקעיים ואוויריים מאפשרת למשטרה לעקוב אחר חשודים גם בשטחים פתוחים ומרוחקים.

כזכור, לפני מספר שבועות התרחש מרדף דרמטי דומה באשקלון, כאשר נהג בשנות ה-20 ניסה להימלט מהשוטרים בנסיעה פרועה ובניגוד לכיוון התנועה. ברכב נתפסו סמים, והתברר כי הוא נוהג בזמן פסילה.