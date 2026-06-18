כיכר השבת
הבלשית נזקקה לטיפול רפואי

מנסה לייצר סימטריה? המשטרה מפרסמת תיעוד של אברך תוקף בלשית

דוברות המשטרה מפרסמת כעת תיעוד של אברך מכה בלשית במהלך פינוי ההפגנה • הבלשית נפצעה ונזקקה לטיפול רפואי | מדובר בניסיון ליצור סימטריה לאחר הביקורת על אלימות השוטרים אתמול בהפגנה בבני ברק? (משטרה)

10תגובות
אברך תוקף בלשית
אברך תוקף בלשית| צילום: צילום: דוברות המשטרה

כ-24 שעות לאחר הסערה הציבורית שפרצה בעקבות תיעודי האלימות הקשה של שוטרים כלפי מפגינים בהפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4, פרסמה כעת (חמישי) דוברות המשטרה תיעוד משלה - הפעם של אברך חרדי תוקף בלשית במהלך הפינוי.

על רקע הביקורת הציבורית הקשה שהופנתה כלפי המשטרה בעקבות האלימות שהופעלה כלפי המפגינים אתמול וקריעת המכנסיים, עולה השאלה האם המשטרה לא מנסה לייצר סימטריה?

על פי ההודעה שפרסמה דוברות המשטרה, במהלך פעילות כוחות המשטרה אתמול בבוקר לפינוי ציר התנועה המרכזי בכביש 4 סמוך ל, נתקלו השוטרים בהתנגדות אלימה מצד מפירי סדר שחסמו את התנועה וסירבו להישמע להוראות השוטרים.

במשטרה מסרו כי בעת שבלשית יחד עם קצין משטרה ניסו לפנות מפר סדר שחסם בגופו את הכביש, הגיח מאחור מפר סדר נוסף ותקף את הבלשית באלימות. על פי התיעוד שפרסמה המשטרה, התוקף משך את השוטרת בעוצמה רבה, תוך גרימת חבלה ישירה ופציעתה במהלך המאבק.

השוטרת, שנפצעה כתוצאה מהתקיפה, פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. החשוד בתקיפה, בן 26 מבני ברק, נעצר במקום ובתום חקירה הוחלט על כליאתו. הבוקר, בדיון שנערך בבית משפט השלום בתל אביב, הוארך מעצרו ביום נוסף.

ניסיון ליצור סימטריה

פרסום התיעוד מגיע לאחר שבמשך יממה שלמה ספגה המשטרה ביקורת קשה על האלימות שהופעלה כלפי המפגינים. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס תקף במליאת הכנסת את אלימות המשטרה הקשה, וציין כי "התיעוד שבו נראה מפקד תחנת בני ברק גורר מפגין וקורע את מכנסיו, הוא מראה מזעזע".

גם פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן עלה למתקפה חריפה נגד אלימות המשטרה, וטען כי "שוטר שמשתמש בכוח ובסמכות שלו כשוטר מול אזרח שלא יכול להגיב - זו אלימות עבריינית". כהן התייחס גם לסוגיית האכיפה הבררנית בנושא חסימות כבישים.

מראות מההפגנות בכביש 4 (צילום: יעקב הרשקוביץ)

במשטרה הדגישו כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בשוטרים הממלאים את תפקידם ופועלים לשמירה על הסדר הציבורי. אנו נמשיך לפעול ביד קשה ובלתי מתפשרת נגד פורעי חוק המרימים יד על משרתי הציבור".

יצוין כי רק לאחר כ-12 שעות מהאירועים, פרסמה המשטרה הודעה ובה התייחסה לראשונה לטענות הקשות שעלו בעקבות האלימות, והודיעה כי תחקור "מקרים חריגים" שאירעו במהלך הפינוי.

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0 תגובות

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9
ככה לגרור יהודי כאילו הוא כלב נראה לי טוב שהוא התערב ועצר את הגרירה המזעזעת הזאת
יהונתן
8
טוב מאד צריך ללמוד להחזיר מנה אחת אפיים למטורפים ועבריינים במסגרת החוק
אבי
7
לגבי הטענה : וטען כי "שוטר שמשתמש בכוח ובסמכות שלו כשוטר מול אזרח שלא יכול להגיב - זו אלימות עבריינית" - האזרח יכול היה בהחלט להגיב כאשר השוטר ביקש ממנו לזוז, או כבר גרר אותו לשולי הכביש והאזרח המפגין חזר. לפעמים לשוטרים אין דרך כדי לפנות הפגנה לא חוקית אלא בכוח.
חוי
6
סוף סוף האמת נחשפת עכשיו נשמע כל מחאה נגד האלימות לשוטריםמאו שזה לו משחק טוב למנדטים של דרעי ופרוש?
בלש
זו אמת ? היא גררה אברך על הכביש והוא בסה"כ בא להציל אותו
שי
5
לא עשה לה כלום למה לעלות את זה,הם עשו לנו יותר גרוע בקפלן לא התנהגו ככה
מנדל פורמן
4
אוי לאשתו של מי שמרים יד על אשה.
שמעלקא
3
מה הכותרת הזאת ? הוא מונע ממנה לגרור אברך אחר
שי
2
הכל התחיל מבחור צדיק, שקוע רק בתורה. יום אחד הוא התפתה לצאת מהישיבה, ללכת להתמלא בריגושים זולים בהפגנה. משם התחילה ההתרדרות נגיעה קטנה בשוטרת, דחיפה לבלשית ומכאן הדרך כבר המשיכה למקומות שפלים שאי אפשר היה לדמיין. היום אותו בחור זועק אל תתנו לבחורים לצאת להפגנות האלו. הסכנות שטמונות שם חמורות ומסוכנו
איש חינוך
1
יצרו גבר עליו
המשגיח

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