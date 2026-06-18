מנסה לייצר סימטריה? המשטרה מפרסמת תיעוד של אברך תוקף בלשית

כ-24 שעות לאחר הסערה הציבורית שפרצה בעקבות תיעודי האלימות הקשה של שוטרים כלפי מפגינים בהפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4, פרסמה כעת (חמישי) דוברות המשטרה תיעוד משלה - הפעם של אברך חרדי תוקף בלשית במהלך הפינוי.

על רקע הביקורת הציבורית הקשה שהופנתה כלפי המשטרה בעקבות האלימות שהופעלה כלפי המפגינים אתמול וקריעת המכנסיים, עולה השאלה האם המשטרה לא מנסה לייצר סימטריה?

על פי ההודעה שפרסמה דוברות המשטרה, במהלך פעילות כוחות המשטרה אתמול בבוקר לפינוי ציר התנועה המרכזי בכביש 4 סמוך לבני ברק, נתקלו השוטרים בהתנגדות אלימה מצד מפירי סדר שחסמו את התנועה וסירבו להישמע להוראות השוטרים.

במשטרה מסרו כי בעת שבלשית יחד עם קצין משטרה ניסו לפנות מפר סדר שחסם בגופו את הכביש, הגיח מאחור מפר סדר נוסף ותקף את הבלשית באלימות. על פי התיעוד שפרסמה המשטרה, התוקף משך את השוטרת בעוצמה רבה, תוך גרימת חבלה ישירה ופציעתה במהלך המאבק.

השוטרת, שנפצעה כתוצאה מהתקיפה, פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. החשוד בתקיפה, בן 26 מבני ברק, נעצר במקום ובתום חקירה הוחלט על כליאתו. הבוקר, בדיון שנערך בבית משפט השלום בתל אביב, הוארך מעצרו ביום נוסף.

ניסיון ליצור סימטריה

פרסום התיעוד מגיע לאחר שבמשך יממה שלמה ספגה המשטרה ביקורת קשה על האלימות שהופעלה כלפי המפגינים. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס תקף במליאת הכנסת את אלימות המשטרה הקשה, וציין כי "התיעוד שבו נראה מפקד תחנת בני ברק גורר מפגין וקורע את מכנסיו, הוא מראה מזעזע".

גם פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן עלה למתקפה חריפה נגד אלימות המשטרה, וטען כי "שוטר שמשתמש בכוח ובסמכות שלו כשוטר מול אזרח שלא יכול להגיב - זו אלימות עבריינית". כהן התייחס גם לסוגיית האכיפה הבררנית בנושא חסימות כבישים.