צפו בתיעוד | הוגש אישום

מלחיץ: זו הסיבה שתושב שפרעם שלף מצית והדליק אותה בעמדת התדלוק

ניסה להצית תחנת דלק בצפון ונעצר תוך זמן קצר על ידי שוטרי המחוז הצפוני לאחר שהדליק מצית ליד המשאבות. בתום חקירת החשוד הוגש נגדו כתב אישום

התיעוד של החשוד בתחנת הדלק (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כשלושה שבועות התקבל דיווח במשטרה אודות אירוע חריג בתחנת דלק הסמוכה לקרית שמונה, כאשר עלה חשד לניסיון הצתת התחנה בידי תושב שפרעם.

על פי הודעת המשטרה, החשוד נכנס לחנות הנוחות בתחנה והחל להתפרע, שבר משקפיים ויצא מהמקום.

זמן קצר לאחר מכן, ניגש לאחת מעמדות התדלוק, הוציא מצית מכיסו והדליק אותו בסמוך למשאבת דלק פעולה שעוררה חשד לניסיון הצתה, תוך סיכון ממשי לחיי אדם והמקום.

עובדי תחנת הדלק סגרו את המשאבה, וכוחות משטרה מתחנת קריית שמונה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות ובחקירה, ותוך זמן קצר עצרו את החשוד תושב שפרעם בשנות ה-30 לחייו.

בתום חקירה מאומצת ולאחר איסוף ראיות, הוגש נגד הנאשם כתב אישום בבית משפט השלום בקריית שמונה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגוע בביטחון הציבור, ובפרט באירועים הכוללים סיכון לחיי אדם. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות ובמהירות לסיכול כוונות פליליות, הרחקת מסכני חיים מהמרחב הציבורי והבאתם לדין".

