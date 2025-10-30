העימותים עם המשטרה

על אף שמרבית המשתתפים בעצרת המיליון התפזרו בדרך מכובדת כיאה לבני תורה יראי השם, המשטרה מדווחת כי בשעה האחרונה, עם תום העצרת, פרצו עימותים בין שוטרים לחלק ממשתפי העצרת, באזור מגדל "מרום", שנמצא בבנייה, ממנו נפל אל מותו הנער הצעיר והמשיכו אל רחובות העיר.

על פי הודעת המשטרה, המתפרעים השליכו אבנים וזרקו בקבוקים על השוטרים. אחד השוטרים תועד שולף את נשקו ומניף אותו באוויר בזמן שסייע לחברו שנפגע. במהלך העימותים נפצעו שלושה שוטרים, בהם סגן מפקד המרחב שנפגע מחפץ. המשטרה עדכנה כי נעצרו כמה חשודים בהפרת סדר, וכי המתפרעים השליכו חפצים, אבנים וגדרות לעבר השוטרים שפעלו במקום. לפי המשטרה, הם גם הבעירו פחים ומדורות. מכת"זית הוזעקה למקום.

פיזור מפגינים באמצעות בואש ( צילום: כיכר השבת )

בהודעת המשטרה נאמר: "בשעה האחרונה הסתיימה העצרת שהתקיימה משעות הצהריים בהשתתפות רבים. בשלב מסוים חלק ממשתתפי העצרת באזור הכניסה לעיר החלו להפר את הסדר תוך השלכת חפצים, אבנים וגדרות לעבר השוטרים שפעלו במקום, והבערת פחים ומדורות. כתוצאה מכך, קצין משטרה נפצע מאבן שהושלכה לעברו".

עוד ציינה המשטרה: "בשלב זה כביש מספר 1 ביציאה מהעיר לכיוון מערב ומחלף ליפתא נפתחו לתנועת כלי רכב. הכוחות פועלים במקום גם בשעה זו לשמירה על הסדר הציבורי ותנועת כלי הרכב מופנית לצירי תנועה חלופיים".

כזכור, מוקדם יותר נמסר מדוברות הוועדה המארגנת של מעמד “זעקת התורה”, כי "הוועדה מביעה זעזוע וצער עמוק על הטרגדיה הנוראה שאירעה בסיום העצרת, וממשיכה להפציר בכל לשון של בקשה בציבור הרחב לנהוג באחריות, בזהירות ובמתינות, ולהימנע מלהיכנס למקומות מסוכנים.

לאור האסון הכבד, לא תישמע מוסיקה בעת הפיזור, והציבור מתבקש להתפזר בשקט ובבטחה, בהתאם להנחיות שפורסמו לאורך כל ההיערכות לעצרת" לשון ההודעה שנמסרה לציבור.