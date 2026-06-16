תקרית חריגה השוטרים פתחו בירי על הרכב החשוד כגנוב - וכמעט פגעו באחד מהם | צפו תקרית חריגה ודרמטי הבוקר במעבר חשמונאים: רכב שנחשד כגנוב ניסה לפרוץ פנימה תוך שהוא פוגע בניידות משטרה ומנסה לדרוס שוטרים - שפתחו לעברו בירי שכמעט פגע באחד השוטרים | צפו (משטרה)

השוטרים המאבטחים ששהו במחסום, חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעבר הרכב והוא נעצר, אלא שהירי המסיבי כמעט ופגע באחד השוטרים שצעק: כמעט הרגתם אותי, תחדלו".

החשוד, שהבחין בכוחות ניסה להימלט, תוך שפרץ את המחסום המשטרתי, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים במקום.

בשעות הבוקר (שלישי) התקבל דיווח אודות רכב גנוב אשר עשה דרכו למעבר חשמונאים בכביש 446. כוחות המשטרה נערכו לעוצרו במעבר.

הירי על הרכב | צילום: צילום: לפי סעיף 27א

הירי על הרכב - צילום: לפי סעיף 27א

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