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דרגה בהפתעה

המשטרה סגרה מעגל בביתה של רחל אדרי באופקים | תיעוד

סגירת מעגל בבית רחל מאופקים: דרגת רב-פקד הוענקה בהפתעה לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי, במעמד פיקוד מחוז דרום | צפו בתיעוד (משטרה)

הענקת דרגת רב-פקד לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי (צילום: דוברות המשטרה)

במעמד מרגש שנערך בבית משפחת אדרי באופקים, הוענקה בהפתעה דרגת רב-פקד לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי, המוכרת לציבור כ"רחל מאופקים", שביתה הפך לאחד מסמלי הגבורה באירועי ה-7 באוקטובר.

הדרגה הוענקה לאביתר במעמד מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, וסגן מפקד המחוז הדרומי, תנ"צ אפי שימן, שנכנס לתפקיד מפקד מרחב הנגב בבוקר ה-7 באוקטובר, בעיצומה של הלחימה בעיר אופקים, ופיקד מקרוב על הכוחות שפעלו לבלימת המחבלים והצלת חיי תושבי העיר.

הענקת דרגת רב-פקד לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי
הענקת דרגת רב-פקד לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי| צילום: צילום: דוברות המשטרה

האירוע התקיים בביתם של רחל ודוד אדרי ז"ל, המקום שבו הוחזקו בני הזוג כבני ערובה בידי מחבלים במשך שעות ארוכות, עד לחילוצם על ידי לוחמי הימ"מ. עבור משפחת אדרי, עבור שוטרי מחוז דרום ועבור תושבי אופקים, מדובר ברגע שסוגר מעגל אישי, משפחתי ומשטרתי - מהמקום שבו התרחש אחד האירועים הקשים והמורכבים של אותה שבת, אל רגע של הוקרה, גאווה והמשכיות.

אביתר אדרי, ששירת ב-7 באוקטובר כקצין בתחנת שדרות, יצא באותו בוקר להילחם ובמהלך הלחימה נודע לו כי מחבלים חדרו לבית הוריו וכי הם מוחזקים כבני ערובה. כיום משרת אביתר כקצין כשירויות במחוז דרום וכמדריך ירי ולחימה, וממשיך לפעול להכשרת שוטרי המחוז ולחיזוק מוכנותם המבצעית, מתוך תחושת שליחות ומחויבות לביטחון הציבור.

הענקת דרגת רב-פקד לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי (צילום: דוברות המשטרה)

מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, אמר במעמד הענקת הדרגה: "הענקת הדרגה לאביתר דווקא כאן, בבית משפחת אדרי, היא רגע שמבטא את עוצמת הרוח של משפחות ה, של תושבי אופקים ושל המחוז הדרומי כולו. אביתר מייצג דור של שוטרים וקצינים שפעלו ופועלים מתוך שליחות ואומץ לב. זהו רגע של גאווה למשפחה ולמחוז הדרומי".

סגן מפקד המחוז הדרומי, תנ"צ אפי שימן, אמר במעמד הענקת הדרגה: "בבוקר ה-7 באוקטובר העיר אופקים הפכה לזירת לחימה קשה ומורכבת. סביב בית משפחת אדרי פעלו שוטרים ולוחמים תחת אש ובתנאים בלתי אפשריים, תוך גילוי אומץ לב, נחישות ודבקות במשימה, במטרה לבלום את המחבלים ולהציל חיי אדם. היום, באותו המקום, אנו עומדים לצד אביתר ומשפחת אדרי ברגע של גאווה והתרגשות, ומצדיעים לגבורת השוטרים ולמחויבותם להמשיך ולהגן על תושבי הדרום".

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