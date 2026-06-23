שוטרי תחנת הבקעה, בשילוב לוחמי יס"מ גלעד של מחוז ש"י, חשפו הבוקר (שלישי) במהלך פעילות אכיפה ממוקדת בכביש 90, סמוך לעיר יריחו, רכב פרטי שבתוכו נדחסו 12 נוסעים – למעלה מפי שניים מהמספר המותר על פי החוק ומתקני הבטיחות שברכב.

השוטרים, שעצרו את כלי הרכב לבדיקה שגרתית במסגרת המאבק בבריונות הכביש, נדהמו לגלות כי תא המטען של המכונית הוסב למעין "ספסל נוסעים" מאולתר, שבו הושבו מספר ילדים בצפיפות חריגה ובסיכון ממשי לחייהם.

אם המשפחה ישבה באותה עת בתוך הרכב כשהיא מניקה תינוק כבן שלושה חודשים בלבד, כשהוא מוחזק בידיה ללא חגורת בטיחות, ללא מושב בטיחות מתאים ובאופן שחשף אותו לסכנת חיים מיידית בכל מקרה של בלימת פתע או התנגשות קלה.

האירוע החריג התרחש במהלך מבצע רחב היקף שניהלה המשטרה בגזרה, שמטרתו המרכזית היא הגברת הביטחון של משתמשי הדרך בכבישים הבין-עירוניים באזור בקעת הירדן, המתאפיינים בתנועה מעורבת ובסכנות בטיחותיות רבות.

על פי רישיון הרכב של המכונית המדוברת, היא מורשית להסעת עד חמישה נוסעים בלבד, כמספר חגורות הבטיחות המותקנות בה כחוק. הושבתם של שבעה נוסעים נוספים, ובייחוד קטינים וילדים קטנים בתוך חלל תא המטען שאינו מיועד לכך בשום אופן, מהווה עבירה פלילית ותעבורתית חמורה המשנה לחלוטין את מרכז הכובד של הרכב, פוגעת ביציבותו ומונעת כל אפשרות להגנה על הנוסעים בעת תאונה.

במשטרת ישראל מבהירים ומסבירים לגולשים ולנהגים כי הסעת נוסעים מעל המותר, ובוודאי בצורה כה רשלנית, הופכת כל נסיעה רגילה למלכודת מוות פוטנציאלית. חגורות הבטיחות ומושבי הבטיחות לילדים הם האמצעי היחיד שמונע מיושבי הרכב להטיח את גופם בעוצמה בחלקי הפנים של המכונית או להיפלט ממנה החוצה בעת הדף. הצבה של ילדים בתא המטען פירושה שבמקרה של פגיעה מאחור – תאונה שכיחה ביותר בכבישים מהירים – הילדים נמצאים בדיוק באזור הספיגה הראשי של עוצמת המכה, ללא שום מחיצה או הגנה, דבר שהיה מוביל באופן כמעט ודאי לתוצאות קשות, טרגיות ואף קטלניות, ולהגדרת האירוע באופן מיידי כאירוע רב-נפגעים.

במסגרת אותו מבצע אכיפה קפדני, נתקלו השוטרים במקרה חמור נוסף של זלזול מוחלט בחוק ובחיי אדם, כאשר עצרו לבדיקה נהג צעיר כבן 21. עם דרישת השוטרים להציג מסמכים, התברר כי הצעיר שמאחורי ההגה מעולם לא עבר מבחן נהיגה ולא הוציא רישיון נהיגה מימיו.

חומרת האירוע התעצמה כאשר השוטרים הבחינו כי במושב שלידו יושב לא אחר מאשר אביו של הצעיר. האב, שאמור לשמש כדמות אחראית, בחר ביודעין לאפשר לבנו לעלות על הכביש הבין-עירוני ללא כל הכשרה מתאימה, ובכך סיכן באופן אקטיבי את בנו ואת שאר הנהגים והנוסעים שנעו באותה שעה בציר. נגד האב והבן גם יחד החל הליך דין תעבורתי מהיר ומחמיר בגין נהיגה ללא רישיון והתרת נהיגה לבלתי מורשה.

מבצע האכיפה המרוכז בכביש 90, שהתמקד בעבירות איכות המוגדרות כבריונות כביש ומסכנות חיים, הניב בסך הכל שמונה דוחות תנועה והזמנות לדין לנהגים עבריינים. בנוסף לכך, שני נהגים זומנו לשימוע דחוף בפני קצין משטרה לצורך השבתה מנהלית של כלי הרכב שלהם וגרירתם למגרש המשטרתי. במהלך הפעילות איתרו הבוקר השוטרים גם רכב אשר המשיך לנסוע בכבישים למרות שסייר בוחן הוריד אותו מהכביש בעבר עקב ליקויים קשים, וכן רכב נוסף שהורד מהכביש לאלתר במהלך היום לאחר שנמצאו בו ליקויים מכניים ובטיחותיים חמורים שהפכו את המשך נסיעתו למסוכנת. במשטרה שבים ומדגישים כי הפעילות הנחושה והבלתי מתפשרת נגד נהגים המפרים את החוק ברגל גסה תימשך בכל רחבי הארץ, מתוך מטרה להרתיע ולמנוע את התאונה הבאה.