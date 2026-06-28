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מזעזע: בן 16 הפיל קשישה לקרקע וגנב את תיקה - המעשה הנפשע תועד

המשטרה הודיעה כי הצליחה לפענח את השוד של קשישה בחיפה שבוצע על פי החשד על ידי נער בן 16 | בתיעוד נראה הנער עוקב אחרי הקשישה, גונב את תיקה ומפיל את האישה המבוגרת לרצפה (משטרה) 

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי הצליחה לפענח את השוד המזעזע של קשישה שתיקה נגנב ממנה, כתוצאה מהאלימות שהופעלה נגדה היא נפלה לרצפה בחוזקה.

מחקירת האירוע עולה כי המבצע של המעשה החמור הינו נער בן 16 בלבד, תושב הצפון.

המשטרה מסרה כי שוטרי תחנת חיפה פתחו בחקירה עם קבלת דיווח, בתאריך 18.06.26, אודות אירוע שוד ברחוב עדה בעיר. על פי החשד, קטין בן 16 תושב הצפון עכב אחר הקשישה ושדד את תיקה, גרם לנפילתה ולחבלתה, ונמלט מהמקום.

החקירה התנהלה באופן אינטנסיבי וכללה מגוון פעולות חקירה, בילוש, חיפושים והורדת מצלמות אבטחה בזירת האירוע, עם התקדמות החקירה החשוד ונעצר, במסגרת החקירה נעצר גם חשוד נוסף.

עם סיום כלל פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הוגשה נגד החשוד המרכזי הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום.

צפו בתיעוד הקשה שפרסמה המשטרה.

חיפהשודקשישה

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