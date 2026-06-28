נעצר בעקבות הסרטון מזעזע: בן 16 הפיל קשישה לקרקע וגנב את תיקה - המעשה הנפשע תועד המשטרה הודיעה כי הצליחה לפענח את השוד של קשישה בחיפה שבוצע על פי החשד על ידי נער בן 16 | בתיעוד נראה הנער עוקב אחרי הקשישה, גונב את תיקה ומפיל את האישה המבוגרת לרצפה (משטרה)