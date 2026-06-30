הרחפן תיעד את עבירות התנועה, 14 רכבים הורדו מהכביש | תיעוד

בפעילות שנערכה אמש (שני) על ידי שוטרי תחנת הבקעה יחד עם שוטרי התנועה ממרחב גלעד, ניידת הבטיחות של משרד התחבורה, כוחות צה"ל והפדרציה, ניתן דגש לאכיפת עבירות תנועה, בדיקת תקינות כלי רכב הנעים בכבישי האזור, ומיגור נושא מכירת מותגים וסחורה מזויפים - אכיפה כלכלית.

בתחום עבירות התעבורה ותקינות כלי רכב, נבדקו על ידי שוטרי התנועה ובוחני רכב ממשרד התחבורה, עשרות כלי רכב לסוגיהם ומתוכם, הורדו מהכביש ונאסרו לשימוש 14 כלי רכב שביניהם גם אופנוע שבוצעו בו שינויים ושיפורים בלתי חוקיים.

לצד זאת, נרשמו 19 דו"חות תנועה בגין עבירות של תקינות כלי הרכב, עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף על פי תיעוד ב'שידור חי' מרחפן שסייע באכיפה, ועבירות נוספות.

כמו כן, בתום שימוע שערך קצין משטרה, נפסלו רישיונותיהם של 6 נהגים עוברי חוק והושבתו מספר זהה של כלי רכב, בשל עבירות תנועה חמורות.

בהיבטי אכיפה כלכלית, אכיפה בשת"פ הפדרציה שנערכה בכפר הפלסטיני עוג’ה, אותרו והוחרמו עשרות חפיסות סיגריות מזויפות בשווי מוערך של כ-15,000 ש"ח ומאות זוגות משקפיים מזויפים הנחזים למותג 'Ray Ban', בשווי מוערך של כ-10,000 ש"ח.

במקרה זה, צפויים בתי העסק ובעליהם לקנסות מנהליים בסך כ-100,000 ש"ח כל אחד, בגין- אחזקה, מכירה והפצה של סחורה מזויפת.