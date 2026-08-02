חשב שלא יראו אותו: המקום הנסתר ברכב שבו נתפס השב"ח | צפו

רואה ואינו נראה? לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו אמש שוהה בלתי חוקי שהסתתר בתוך רמקול שהונח בתא המטען של רכב, במהלך פעילות מבצעית ובידוק שגרתי במעבר.

במהלך הבדיקה הבחינו הלוחמים ברמקול שעורר את חשדם. בבדיקה יסודית של הרכב ושל הרמקול, שהוסתר בין היתר מאחורי תינוק שישב בכיסא בטיחות ברכב, גילו הלוחמים בתוך הרמקול אדם שהתברר כשוהה בלתי חוקי.

נהג הרכב, שעל פי החשד הסיע את השב"ח, נעצר אף הוא. השניים הועברו להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.

במהלך השבוע האחרון עצרו לוחמי מג"ב בכלל הגזרות כ־460 שוהים בלתי חוקיים, לצד יותר מ־60 חשודים נוספים בחשד להסעתם, להלנתם ולהעסקתם של שוהים בלתי חוקיים.