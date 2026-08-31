תיעוד: 18 שוהים בלתי חוקיים הוסלקו בדופן כפולה בגחון משאית

במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ירושלים ועוטף ירושלים אתמול (ראשון) במעבר מזמוריה, הגיעה משאית למעבר ונעצרה לבדיקה על ידי הכוחות במקום.
זמן קצר לאחר מכן, החל נהג המשאית בנסיעה ונמלט מהמעבר, תוך נהיגה מסוכנת, גרימת נזק לתשתיות המעבר ופגיעה בשני כלי רכב אזרחיים.
לוחמי מג"ב פתחו במרדף אחר המשאית, ולאחר מרדף קצר איתרו אותה בכפר אל-מונטר. נהג המשאית נמלט מהמקום והכוחות פתחו בסריקות לאיתורו.
בחיפוש שביצעו הלוחמים במשאית, אותרה דופן כפולה בגחון המשאית, ובה הוסלקו 18 שוהים בלתי חוקיים.
18 השוהים הבלתי חוקיים נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה.
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