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נתפסו לאחר מרדף

תיעוד: 18 שוהים בלתי חוקיים הוסלקו בדופן כפולה בגחון משאית

נהג משאית שנעצר לבדיקה במעבר מזמוריה החל לפתע להימלט | לוחמי מג"ב פתחו במרדף ולאחר מרדף קצר איתרו את המשאית בכפר אל-מונטר | הנהג נמלט ובדופן כפולה אותרו 18 שב"חיפ | תיעוד (משטרה)

במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ירושלים ועוטף ירושלים אתמול (ראשון) במעבר מזמוריה, הגיעה משאית למעבר ונעצרה לבדיקה על ידי הכוחות במקום.

זמן קצר לאחר מכן, החל נהג המשאית בנסיעה ונמלט מהמעבר, תוך נהיגה מסוכנת, גרימת נזק לתשתיות המעבר ופגיעה בשני כלי רכב אזרחיים.

לוחמי מג"ב פתחו במרדף אחר המשאית, ולאחר מרדף קצר איתרו אותה בכפר אל-מונטר. נהג המשאית נמלט מהמקום והכוחות פתחו בסריקות לאיתורו.

בחיפוש שביצעו הלוחמים במשאית, אותרה דופן כפולה בגחון המשאית, ובה הוסלקו 18 שוהים בלתי חוקיים.

18 השוהים הבלתי חוקיים נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה.

המשאית שנמלטה (צילום: דוברות המשטרה)
השב"חים שנעצרו (צילום: דוברות המשטרה)
מג"בשוהים בלתי חוקייםהברחת שב"חיםמעבר מזמוריה

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