הכלב סימן "נקודה חשודה" והנשק שהוסלק באדמה - אותר | צפו

הכלב מסמן והנשק שהוסלק - אותר (צילום: דוברות המשטרה)
במסגרת המאבק של משטרת ישראל נגד החזקה ושימוש בלתי חוקי באמצעי לחימה בחברה הערבית, פעלו שוטרי תחנת אום אל פחם יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית וכלבן משטרתי בשטח פתוח בעיר.
במהלך סריקות ממוקדות בשטח, סימן הכלב המשטרתי נקודה חשודה בקרקע. בחיפוש במקום אותר נשק שהוסלק והוסתר באדמה.
הנשק נתפס והועבר להמשך מיצוי ראיות במעבדת הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל.
"משטרת ישראל תמשיך לפעול באופן יזום והתקפי לאיתור כלי נשק בלתי חוקיים, בכל מקום שבו ינסו עבריינים להסתירם, במטרה לסכל אירועי ירי ולחזק את ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.
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