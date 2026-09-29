הכלב סימן "נקודה חשודה" והנשק שהוסלק באדמה - אותר | צפו

במסגרת המאבק של משטרת ישראל נגד החזקה ושימוש בלתי חוקי באמצעי לחימה בחברה הערבית, פעלו שוטרי תחנת אום אל פחם יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית וכלבן משטרתי בשטח פתוח בעיר.

במהלך סריקות ממוקדות בשטח, סימן הכלב המשטרתי נקודה חשודה בקרקע. בחיפוש במקום אותר נשק שהוסלק והוסתר באדמה.