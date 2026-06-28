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אלימות במונית

"סירבו לשלם": שני קטינים דקרו נהג מונית בן 70 ונעצרו לאחר זמן קצר

שני בני נוער סירבו לשלם את מלוא סכום הנסיעה במונית • במהלך ויכוח אחד מהם שלף סכין ודקר את הנהג ברגלו | שוטרי גלילות עצרו את החשודים תוך זמן קצר (משטרה)

המעצרים וחלק מהממצאים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

אירוע אלימות חריף התרחש בסוף השבוע האחרון באזור השרון, כאשר שני קטינים בני 17 תושבי האזור נעצרו בחשד לדקירת נהג מונית בן 70 לחייו.

על פי החשד, הקטינים סירבו לשלם את מלוא סכום הנסיעה, ובעקבות ויכוח שהתפתח שלף אחד מהם סכין ודקר את הנהג ברגלו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע החל כאשר נהג המונית המבוגר הסיע חבורת בני נוער שהזמינו נסיעה ממרכז העיר הרצליה. בתום הנסיעה, כך על פי החשד, סירבו בני הנוער לשלם את מלוא הסכום שנדרש עבור הנסיעה, והחלו להתווכח עם הנהג.

במהלך הוויכוח המתוח, על פי החשד, שלף אחד הקטינים סכין ודקר את נהג המונית ברגלו. הנהג נפצע באורח קל על פי גורמי הרפואה ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשודים נמלטו מהמקום מיד לאחר מעשה הדקירה.

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון פתחו בחקירה מואצת, ובתוך זמן קצר הצליחו לאתר ולעצור את שני המעורבים בני ה-17, תושבי השרון. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו במהלך האירוע.

השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלאו. בית המשפט האריך את מעצרו של אחד הקטינים עד ליום 29.6.26, ואילו הקטין הנוסף שוחרר למעצר בית עד ליום 2.7.26. החקירה נמשכת.

יצוין כי אירועי דקירה בקרב קטינים הפכו לתופעה מדאיגה בחודשים האחרונים. רק לפני מספר ימים נער בן 15 נדקר בירושלים באירוע נפרד.

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