הפוסט ה"אלף" של איתמר בן גביר מעורר סערת ענק; כך הוא הגיב

חבר הקבינט, השר איתמר בן גביר, הגיב היום (ראשון) לסערת הענק שהתעוררה בעולם בעקבות הפוסט שפרסם ביום שישי על הנעשה בלבנון.

מדובר בפוסט שאותו צייץ בן גביר, ביום שישי כאמור, בשעת בוקר, בחשבונו ברשת ה-X, לאחר הלילה הקשה שעבר על כוחות צה"ל בלבנון ופרסום הודעת דובר צה"ל כי ארבעה לוחמים נהרגו באסון הטנק.

"על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות", כתב בן גביר בציוץ, שבינתיים סומן בידי רשת X ככזה המפר את ככלי הרשת. למרות זאת הפוסט עדיין מופיע בפיד של בן גביר.

הוא המשיך: "לבנון כולה צריכה לבעור! עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל שיקול אחר".

עוד צייץ: "אמרתי לראש הממשלה, גם בישיבות בינינו: על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אימהות לבנוניות צריכות לבכות. מספיק עם הפינג־פונג. במזרח התיכון לא מנצחים בתגובות מדודות ובהכלה - צריך להשתגע. למחוק. להכריע את הטרור".

נכון לשעת פרסום כתבה זו, צהרי יום ראשון, צפו בפוסט למעלה מ-18 מיליון משתמשים ברשת הX. הפוסט עורר סערת ענק. בין היתר גם שר החוץ האיראני התייחס אליו, וטען כי בן גביר מייצג "כת מוות רצחנית שבסיסה בתל אביב, ומאיימת על האנושות כולה".

בן גביר התייחס לסערה הבוקר, בריאיון שהעניק לשרון גל ברדיו כלי ישראל. הוא אמר: "20 מיליון צפיות? אני מקווה שזה יגיע ל-40 מיליון. ישראל היא לא ילדת הכאפות של אף אחד. אנחנו מעריכים את הנשיא טראמפ ואוהבים אותו, אבל צריך גם לדעת להגיד לו 'לא'.

"הקו האדום שלי הוא ברגע שחיילים שלנו נופלים ואזרחים מותקפים. אנחנו לא יכולים לעצור את האש בלבנון. אנחנו אוהבים את ארצות הברית, מכבדים אותה, אבל לא נהיה מדינה שמפסיקה להיות מדינה ריבונית. יש רגעים שאתה צריך להגיד גם לשותף הכי גדול שלך: 'לא'".

עוד הוסיף השר בן גביר: "כן, 1,000 אמהות לבנוניות. כתבתי 'לבנוניות' לא בטעות. ממשלת לבנון גם אחראית. זו ממשלה שחברים בה חברי חיזבאללה, ממשלה שעושה דלת מסתובבת. מספיק שנגיד כל הזמן 'חיזבאללה'. זה לא רק חיזבאללה".