השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חשף היום (ראשון) בריאיון לתוכנית של ברק סרי ואלי אוחנה ב-103fm כי לא מעט שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליו בתקופה האחרונה בבקשה לשריון ברשימת עוצמה יהודית, מתוך חשש שייפלו בפריימריז הצפוי במפלגה.

"לא מעט", השיב בן גביר כשנשאל כמה פנו אליו. "לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים ועוד ארבעה-חמישה חברי כנסת", פירט השר. כשסרי חזר ושאל להבהיר, אישר בן גביר: "כן, אבל אני רוצה, מאוד חשוב לי..."

השר הסביר את הרקע לפניות: "הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים, כן. הם רוצים להצטרף. כן". הדברים מגיעים על רקע סקרים המצביעים על חיזוק משמעותי של עוצמה יהודית לקראת הבחירות הצפויות.

"חלק מהם חברים אישיים שלי"

כשנשאל מה השיב לפונים, הבהיר בן גביר: "תראה, אני לא אנקוב בשמות, לא אעשה עוול לאנשים יום לפני פריימריז". סרי לחץ: "אני יודע בדיוק על מי מדובר, אני לא רוצה לעשות עוול לאנשים מחר לפני התמודדות. אבל חלק מהם חברים אישיים שלך".

"נכון", אישר בן גביר. "למה אתה לא לוקח וקולט אותם? איפה החברות?", שאל סרי. תשובתו של השר הייתה חד-משמעית: "כי אני חושב, קודם כל, פוליטיקה – עם כל הכבוד לרשימה לכנסת, זה לא עניין של להכניס כל חבר שלי לרשימה. יש לי מלא חברים מבית ספר תיכון, אולי גם אותם אני אכניס לרשימה? זה לא עובד ככה".

בן גביר הפנה את חבריו מהליכוד להתמודד במפלגתם: "הם בליכוד, ואני מאחל להם להתמודד ולהצליח בעזרת השם בליכוד. ואני אומר לכם חבר'ה: בואו, עוצמה יהודית זה משהו שונה. יש הבדלים בינינו לבין..."

"איש חסד"

אוחנה העיר לבן גביר: "תגיד לי, אבל הפכת להיות קצת 'איש חסד ציבורי'. מוציא סרטונים לאנשי ליכוד, מפרגן להם... אתה יודע מה אומרים...". בן גביר השיב: "אלי, למה לא? אני רוצה שרשימת הליכוד תהיה רשימה ימנית..."

הגילוי מצטרף לסדרת מתחים פוליטיים בימין בתקופה האחרונה. כזכור, במפלגת עוצמה יהודית הכינו קמפיין תקיפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אך החליטו לגנוז אותו לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו החל לגשש על איחוד אפשרי בין המפלגות.

במקביל, בליכוד מתנהל קרב על מספר השריונים שיוענקו לראש הממשלה ברשימת המפלגה לכנסת, כאשר נתניהו מבקש שמונה שריונים מול הצעות מתחרות להגבלת המספר.