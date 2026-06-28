היועץ מטיל פצצה פוליטית: "פרישה של נפתלי בנט - תרחיש סביר"

בנט ( צילום: Tsafrir Abayov/Flash90 )

הטלטלות במערכת הפוליטית והתנודות הבלתי פוסקות במפת המנדטים מעוררות סערה בקרב אנשי המקצוע והאסטרטגים, המנסים לשרטט את עתידם של ראשי גוש המרכז-שמאל. בריאיון שהעניק היום (ראשון) היועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיינים נבו כהן לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, הוא מציג תחזית קודרת במיוחד עבור ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, ומסמן תרחיש דרמטי לפיו בנט עשוי לפרוש כליל מהמרוץ הפוליטי.

הדברים מגיעים על רקע הניסיונות החוזרים ונשנים במערכת הפוליטית לייצר חיבורים ובלוקים טכניים בגוש, במטרה להוות אלטרנטיבה שלטונית. עם זאת, כהן מעריך כי המציאות בשטח והנתונים המשתקפים מהסקרים הפנימיים והציבוריים יובילו למגמה הפוכה לחלוטין, שתכפה על השחקנים המרכזיים לחשב מסלול מחדש באופן שיזעזע את המערכת. "התרחיש הסביר הוא שאנחנו נראה את המשך ההתרסקות של בנט לפיד, ואז יתחיל הדיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי", אמר כהן והציג תמונת מצב מדאיגה עבור השניים. בהמשך דבריו חידד האסטרטג הפוליטי כי המצב הנוכחי כבר מציב אותם בנקודת פתיחה נמוכה במיוחד, כאשר לדבריו "דרך אגב, הם בחד ספרתי עכשיו. כל אחד מהם בנפרד הוא כבר בחד ספרתי". במהלך הריאיון העיר מגיש התוכנית, העיתונאי יותם זמרי, כי מדובר במגמה מדאיגה ומובהקת יותר דווקא עבור ראש הממשלה לשעבר בנט, וציין כי "זו ירידה של בנט, כי לפיד כבר היה בחד ספרתי". כהן הסכים עם האבחנה והמשיך לשרטט את פני העתיד הקרוב של השניים, כשהוא מעריך כי הלחץ הציבורי והתקשורתי רק ילך ויגבר בשבועות הקרובים.

בנט ולפיד ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"זה נכון", השיב כהן לזמרי, "בשבועיים הקרובים יתחיל דיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי ביחד". התחזית הקודרת מתבססת על סקרים שפורסמו לאחרונה, המצביעים על מגמת צלילה מתמשכת של מפלגת 'ביחד' בראשות בנט ולפיד, מול עלייה מתמדת של מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט.

על פי סקרים שפורסמו השבוע, איזנקוט מגיע ל-20 מנדטים ואף יותר, בעוד 'ביחד' צונחת ל-17 מנדטים ואף פחות. בחלק מהסקרים, הפער בין איזנקוט לבין בנט ולפיד הגיע לשלושה מנדטים ויותר, כאשר במקרה אחד מפלגת 'הדמוקרטים' של יאיר גולן הגיעה למרחק של מנדט אחד בלבד מ'ביחד'.

"אין סיבה שאיזנקוט ייקח אותו כמס' 2"

לסיום, כהן הטיל את הפצצה הפוליטית והציג את הנחת היסוד שלו לגבי הצעדים הבאים של ראש הממשלה לשעבר, בהתחשב באופציות החיבורים הכלליות בגוש ובשאלת המיקומים ברשימות המאוחדות. "ואז הנחת היסוד שלי, תקשיבו טוב: שנפתלי בנט פורש לגמרי. אין שום סיבה שאיזנקוט ייקח אותו כמס' 2".

דברי כהן מצטרפים למגמה כללית של חוסר ודאות בגוש המרכז-שמאל, כאשר ניסיונות ליצור חיבורים פוליטיים נתקלים בקשיים. כך למשל, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מנהלת מגעים עם אביגדור ליברמן לבחינת ריצה משותפת, על רקע נתק סופי מבנט לאחר החיבור שלו עם לפיד.

יצוין כי בנט עצמו ממשיך לפעול לחיזוק מפלגתו, והודיע לאחרונה על הצטרפות מיכל נגרי, מנכ"לית עיריית רעננה לשעבר ואם הגיבור רועי נגרי ז"ל, לשורות 'ביחד'. עם זאת, התחזית של כהן מעלה סימני שאלה רציניים לגבי עתידו הפוליטי של ראש הממשלה לשעבר, במיוחד לאור המגמות המשתקפות מהסקרים והקשיים ביצירת בלוק אלטרנטיבי אמיתי.