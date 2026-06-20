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לחץ מתגבר: בכירי הקואליציה דוחקים בנתניהו לפזר את הכנסת עוד השבוע

גורמים בכירים בקואליציה לוחצים על ראש הממשלה לפזר את הכנסת כבר השבוע • אזהרה: 'ככל שתתעכב, החקיקה החרדית תיפגע בך' | נתניהו טרם החליט (חדשות חרדים)

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מליאת הכנסת (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

גורמים בכירים בקואליציה מפעילים לחץ מוגבר על ראש הממשלה לפזר את הכנסת כבר השבוע, כך דיווח הערב (מוצאי שבת) העיתונאי עמית סגל בחדשות 12. הלחץ מגיע על רקע חששות מפני פגיעה בחקיקה החרדית שנמצאת בעיצומה.

על פי הדיווח, הבכירים בקואליציה מעבירים מסר ברור לראש הממשלה: "ככל שאתה מתעכב, החקיקה החרדית תיפגע בך. עדיף לך לפזר את הכנסת כבר השבוע ולהיכנס לממשלת מעבר". המסר משקף את החשש שעיכוב בפיזור הכנסת עלול לסכל את החוקים שדורשות הסיעות החרדיות.

הבכירים בקואליציה מזהירים את נתניהו במיוחד מפני שני חוקים מרכזיים: חוק יסוד לימוד התורה והחוק לעצירת העריקים החרדים. שני החוקים נמצאים במרכז הדרישות של הסיעות החרדיות, אך עלולים להיתקל בקשיים בקואליציה הנוכחית.

על פי הדיווח, נתניהו טרם קיבל החלטה סופית בנושא. ראש הממשלה נמצא בדילמה בין הלחץ לפזר את הכנסת לבין שיקולים פוליטיים נוספים. כזכור, בימים האחרונים הודיע נתניהו לבכירים בסיעות החרדיות כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית, מה שעורר סערה בקרב חברי הכנסת החרדים.

הבחירות יתקיימו ב-20 באוקטובר

עוד דווח כי גם אם נתניהו יחליט לפזר את הכנסת השבוע, זה לא יקדם את תאריך הבחירות. הבחירות יתקיימו בכל מקרה ב-20 באוקטובר, בהתאם לחוק. עם זאת, פיזור מוקדם של הכנסת כן יוריד מהפרק חוקים רבים שנמצאים בעיצומם.

בין החוקים שיורדו מהפרק במקרה של פיזור מוקדם: חוק התקשורת, חוק פיצול היועמ"שית ופסקת ההתגברות. לצד אלה, גם החוקים שדורשים הסיעות החרדיות - חוק יסוד לימוד תורה והחוק שיפסיק את מעצר לומדי התורה - לא יעברו בקדנציה הנוכחית.

בנימין נתניהואריה דרעיסקרחוק יסוד לימוד תורהבחירות 2026

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2
ביבי לך הביתה
נונו
שילך כבר באמת יאלללה
יחזקאל
1
דרעי יספר לנו סיפורים לכאורה שדואג לנו והנה הנה חקיקה שהוא עצמו יודע לכאורה שלא תעבור. דרעי וביבי לכו הביתה שתיכם. הפעם לא מצביעים נשארים בבית.
חיים

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