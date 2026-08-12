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"אנחנו לא הולכים לשום מקום"

מועצת הביטחון דנה באלימות מתנחלים, דנון תקף:"זה לא צדק, זו דעה קדומה"

השגריר דנון הבהיר במועצת הביטחון כי היישובים ביהודה ושומרון יישארו • תקף את הסטנדרט הכפול המתמקד באלימות מתנחלים תוך התעלמות מטרור פלסטיני | "זה לא צדק, זו דעה קדומה" (פוליטי מדיני)

2תגובות
הדברים של השגריר דנון
הדברים של השגריר דנון

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, העביר הלילה (בין שלישי לרביעי) מסר ברור ונחרץ במהלך דיון מועצת הביטחון בנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון: "אנחנו לא הולכים לשום מקום". השגריר הבהיר כי היישובים היהודיים באזור יישארו ויתפתחו, ותקף בחריפות את הסטנדרט הכפול שמפעילה המועצה כלפי ישראל.

"מועצת הביטחון צריכה להפנים אמת פשוטה: אנחנו לא הולכים לשום מקום", הדגיש דנון בנאומו. "היישובים היהודיים ביהודה ושומרון יישארו. אלה אינם מאחזים זמניים ואינם מכשול לשלום, הם בתים, משפחות, קהילות חזקות ויפות. יהודה ושומרון הוא המקום שבו החל הקשר הנצחי של העם שלנו לארץ ישראל."

תקיפה חריפה של הסטנדרט הכפול

השגריר דנון לא הסתפק בהצהרה על המשך ההתיישבות, אלא תקף בחריפות את הגישה החד צדדית של מועצת הביטחון. לדבריו, המועצה מתמקדת ב'אלימות מתנחלים' תוך התעלמות מוחלטת ממאות פיגועי הטרור הפלסטיניים שמבוצעים באזור.

"כשמדובר בישראלים, המועצה מטילה כתם על ציבור שלם", ציין דנון. "כשפלסטינים מבצעים פיגועים, היא מתייחסת רק למחבלים עצמם. זה לא צדק, זו דעה קדומה." השגריר הדגיש כי הגישה הזו משקפת יחס בלתי שוויונוי ומזיק כלפי מדינת ישראל ואזרחיה.

דבריו של דנון מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לאו"ם בנושא ההתיישבות. בשבועות האחרונים התקיימו מספר דיונים במועצת הביטחון שעסקו במצב ביהודה ושומרון, כאשר ישראל מתמודדת עם ביקורת בינלאומית מתמדת על המדיניות באזור.

דנון שב והדגיש כי הקשר של העם היהודי ליהודה ושומרון הוא קשר היסטורי ועמוק, שאינו ניתן להתעלמות. "זה המקום שבו החל הקשר הנצחי של העם שלנו לארץ ישראל", אמר, תוך הפניית תשומת לב לשורשים ההיסטוריים והדתיים של העם היהודי באזור.
האו"םמתנחליםיו"שדני דנון

2 תגובות

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1
המתנחלים יותר צדיקים צי כולם
...
חבל שיש שם אנשים רעים ואלימים
חיים

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