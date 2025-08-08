יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' הצביע הלילה באופן מפתיע נגד הצעת ראש הממשלה "להכרעת חמאס" ואף נגד כל הסעיפים האחרים שנתניהו העלה - כך מדווח אריאל כהנא ב'ישראל היום'.

שר האוצר תקף בחריפות את ההצעה ואמר כי היא מוליכה שולל את הציבור ואת חיילי המילואים, משום שאינה כוללת ניצחון מלא וסופי על חמאס, אלא נועדה רק להגביר לחץ על הארגון כדי לנסות שוב להגיע לעסקה.

לדברי סמוטריץ': "ההחלטה הזו היא שקר, כי כשחמאס יראה שיש לו דרך מילוט מהלחץ הצבאי, הוא יסכים לעסקה חלקית. יהיה מאמץ צבאי עצום, יגייסו 200 אלף חיילים, חלקם ישלמו בחייהם, ובסוף תיסוגו מהשטחים שתפסנו, רק כדי להגיע לעסקה חלקית. אנחנו נבזבז שוב את כל ההישגים, רק כדי לחזור בדיוק על מה שקרה מאז 'מרכבות גדעון'. כי התכנית הזו לא מובילה לחיסול החמאס כמו שראש הממשלה הבטיח".

עוד הסביר, כי "אם תכלית התכנית היא ניצחון ראש הממשלה צריך להודיע במפורש שלא יסכים עוד לעסקה חלקית. כך חמאס יבין שנותרו לו שתי ברירות: כניעה בהסכם או השמדה. כל עוד אין הודעה כזו של רה"מ, המשמעות היא שמטרת המהלך הגדול היא שוב להגיע לעסקה חלקית. כך שתוכן ההחלטה לא תואם את הכותרת שלה, זה משהו שאני לא יכול להסכים לו".

מיכאל שמש דיווח ב'כאן חדשות' כי יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי השיב לסמוטריץ': "אם תוך כדי כיבוש עזה יבוא חמאס ויבקש עסקה - אני אומר שצריך לעצור כדי לעשות את זה. גם אם כבר התחלנו. גם הדרישה הפומבית להתיישבות מיותרת בשלב הזה".

"החטופים הם אזרחים שאנחנו חייבים להציל את החיים שלהם. אני מבין שאתם דורשים אחרת מסיבות פוליטית", הוסיף דרעי.

השרה אורית סטרוק השיבה בצעקות: "תסביר לי פעם אחת, על החיים של איזה אזרחים מותר לוותר בשביל הצרכים של מדינת ישראל, ושל איזה אזרחים אסור? כשנתתם את הגבעה מול הבית שלי לערפאת, וסיכנתם אותי ואת הילדים שלי, זה חיים של אזרחים שמותר לוותר עליהם? מותר לסכן אותם? כשאלף פעם סיכנתם, מסיבות מדיניות, חיים של אזרחים ביו"ש - זה אחרת? מתי ומי האזרחים שמותר לסכן בגלל שיקולים לאומיים ומי לא?".

דרעי השיב כי "אם יש אפשרות להציל חיים לא שואלים מה יהיה אח״כ. אבל אני חוזר בי מהדברים שלי".

לדברי גורמים המעורים בהחלטה, "הצעת ראש הממשלה נבעה כתוצאה מכך שלא שוחררו חטופים בפעולות המבצעיות שננקטו עד עכשיו והוא מאמין שהשיטה שנבחרה תביא לשינוי והגדלת הסיכוי לשחרור חטופים. לא מדובר בכיבוש. חשוב לדייק. מדובר בהשתלטות".