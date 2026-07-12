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איזנקוט מוביל באמינות

סקר מדאיג | רוב הציבור הישראלי: להקים ממשלה ללא הסיעות החרדיות 

54% מהציבור מעניקים לאיזנקוט ציון טוב באמינות • 60% סבורים שאמינות נתניהו גרועה | רוב גורף מתנגד לממשלה הסיעות החרדיות (פוליטי מדיני)

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דרעי וגפני במליאת הכנסת (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

סקר אמינות חדש שפורסם בסוף השבוע במסגרת 'חדשות 12' מציג תמונה מפתיעה: יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט נתפס כפוליטיקאי האמין ביותר בזירה הפוליטית, בעוד ראש הממשלה מקבל ציונים נמוכים במיוחד. הסקר, שנערך על ידי מנו גבע בשיתוף מכון מדגם ואיי פאנל, חושף פערים משמעותיים בתפיסת האמינות של הדמויות המרכזיות במערכת.

על פי הנתונים, 54% מהציבור העניקו לאיזנקוט ציון סך הכול טוב על אמינותו, כאשר רק 29% סבורים שאמינותו גרועה. המספרים הללו מציבים את הרמטכ"ל לשעבר בראש סולם האמינות הפוליטי, ומהווים נתון משמעותי לקראת הבחירות הקרובות.

בניגוד מוחלט, ראש הממשלה נתניהו מקבל ציונים נמוכים במיוחד: 60% מהציבור סבורים שאמינותו סך הכול גרועה, לעומת 38% בלבד שמעניקים לו ציון טוב. המספרים מעידים על משבר אמון משמעותי כלפי ראש הממשלה, על רקע המתיחות הפוליטית והמשפטית המתמשכת.

גם ראש הממשלה לשעבר נמצא בעמדה בעייתית: 53% מאמינים שאמינותו גרועה, בעוד 41% נתנו לו ציון טוב. הנתונים מגיעים על רקע השתתפותו של בנט בוועידת 'אלן ושות'' היוקרתית בסאן ואלי שבאיידהו, בזמן שמפלגתו 'ביחד' ממשיכה לרשום צניחה בסקרים.

הסקר חושף גם עמדות ברורות לגבי המפה הפוליטית העתידית: 53% מהציבור מתנגדים להקמת ממשלה בתמיכה או בהימנעות של מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס. רק 31% תומכים באפשרות כזו, מה שמצביע על התנגדות רחבה לשיתוף פעולה עם המפלגה הערבית.

בנט ולפיד חוגגים איחוד (צילום: Miriam Alster/Flash90)

בנוסף, רוב גורף של 61% מעדיפים שהממשלה שתקום לאחר הבחירות לא תכלול מפלגות חרדיות, לעומת 27% בלבד שמעדיפים שילוב של המפלגות החרדיות בממשלה. הנתון מעיד על מתיחות ציבורית משמעותית כלפי הסיעות החרדיות, על רקע הוויכוחים הציבוריים סביב נושאי הגיוס, התקציבים והחקיקה החרדית.

בנימין נתניהונפתלי בנטסקרגדי איזנקוטביחדבחירות 2026

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