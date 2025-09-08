כיכר השבת
שר הביטחון: "היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו"

שר הביטחון כ"ץ רומז על תקיפות עוצמתיות של צה"ל שייצאו לדרך בשעות הקרובות ומאיים: "זאת אזהרה אחרונה למרצחי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל" (חדשות)

תקיפה בעיר עזה, בסוף השבוע (צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, רומז על תקיפות עוצמתיות של צה"ל שייצאו לדרך בשעות הקרובות על העיר , בדגש על רבי הקומות בעיר הטרור.

בפתח דבריו כתב כ"ץ: "היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי וגגות מגדלי הטרור ירעדו".

שר הביטחון איים: "זאת אזהרה אחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל: שחררו את החטופים והניחו את הנשק - או שעזה תיהרס ואתם תושמדו". לדבריו: "צה"ל ממשיך כמתוכנן - ונערך להרחבת התמרון להכרעת עזה".

כזכור, לאחר פרסום המתווה החדש של ארה"ב לעסקה לשחרור חטופים והפסקת אש, אמר הנשיא דונלד טראמפ: "כולם רוצים שהחטופים יחזרו הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזאת תסתיים".

טראמפ הוסיף תוך מסר מאיים לחמאס: "הישראלים קיבלו את התנאים. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות של אי קבלתם. זוהי האזהרה האחרונה שלי, לא תהיה עוד אחת".

על פי ההצעה החדשה של טראמפ שהועברה לחמאס, כלל החטופים (48), החיים והחללים, ישוחררו כבר ביום הראשון לעסקה, ובתמורה ישראל תשחרר מאות מחבלים עם דם על הידיים ואלפי עצורים פלסטיניים.

במקביל ישראל תעצור את המבצע לכיבוש העיר עזה, מבצע מרכבות גדעון ב', כאשר ייפתח כבר ביום הראשון לעסקה, משא ומתן לסיום המלחמה בעזה - בניהולו האישי של הנשיא טראמפ, כאשר כל עוד לא יסתיים המו"מ - ישראל לא תחזור להילחם בחזרה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

