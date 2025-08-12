בפעם המי יודע כמה: מזכיר הממשלה יוסי פוקס יצא בציוץ ברשת ה-X, נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, לדבריו: "כמזכיר ממשלת ישראל - בממשלה עם הייעוץ המשפטי הלעומתי בתולדות המדינה, למדתי לא להיות מופתע משום עמדה המוצגת על ידם נגד עמדת הממשלה בכל נושא עקרוני שעומד על הפרק. ואף על פי כן, נפל היום דבר בישראל, עוד עליית מדרגה בנגיסת הייעוץ המשפטי לממשלה בסמכויות הדרג הנבחר".

פוקס הסביר את דבריו וכתב: "שנים שהייעוץ המשפטי מטיף לממשלה עם הפסיקה השנויה במחלוקת ערכית ופרשנית שלפיה עמדתה המשפטית של היועצת מחייבת את הרשות המבצעת כל עוד לא פסק בית המשפט אחרת, אבל כאשר בג"ץ פוסק אחרת ומצדד בעמדת הממשלה, או במקרה זה בעמדת שר הכלכלה ניר ברקת, הרי שעמדת השר שעוגנה בפסק הדין היא זו שמחייבת. גם את היועצת".

כשהוא מרחיב: "המדובר בעתירה לבג"ץ שבה קיבל בג"ץ את עמדת השר ופסק כי וועדת המינויים בנציבות שירות המדינה תתכנס לדון בהפסקת כהונתה של הממונה על התחרות עוה"ד מיכל כהן. ואכן מ"מ נציב שירות המדינה החל מיד לפעול בהתאם לפסק הדין".

עד כאן הכול טוב אבל "אז הגיעה היועצת.. והחליטה על דעת עצמה כמעין רשות רביעית במדינה להגיש בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב ועוד עשתה זאת גם בשם המבקשים 1-2 "נציב שירות המדינה וועדת המינויים בנציבות שירות המדינה" כאשר לא הייתה למ"מ נציב שירות המדינה נגיעה כלשהי להחלטתה להגיש את הבקשה".

"באיזו סמכות? באיזו רשות? והרי בג"ץ פסק אחרת ואימץ את עמדת השר? כיצד כופה היועצת את עמדתה האישית על הרשות המבצעת במקום שבו בית המשפט פסק במפורש אחרת? ‏הרשות הרביעית" סיים פוקס את דבריו.

מוקדם יותר דיווחנו כי הבוקר (שלישי) מצאה עצמה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, מחוץ למשרדה בתל אביב – לאחר שמנעול הדלת הוחלף ביוזמת לשכת שר המשפטים יריב לוין.

לפי דיווח בחדשות 13, נהגו של לוין ביצע את ההחלפה אתמול בערב. הבוקר, כשהגיעו עובדי הלשכה, התברר כי אינם יכולים להיכנס למשרדים.

מלשכת השר נמסר בתגובה חריפה: "מדובר בטענה לא פחות מהזויה. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב-מיארה. הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר – עוד דוגמה להתנהלות התמוהה של מי שכבר הודחה מתפקידה".