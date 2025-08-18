חמאס מאותת חיובית – אחרי עיכובים: גלי תקשורת ערביים מדווחים כי בחמאס הסכימו להצעה המתוקנת שהונחה על שולחן המתווכות, מצרים וקטאר, במסגרת הניסיונות לקדם עסקה חדשה. לפי הפרסומים, ההצעה כוללת שחרור חטופים בפעימות ונסיגה הדרגתית של צה"ל מעזה. מדובר בהצעה שעברה עדכונים ותיקונים בעקבות הערות חמאס בתגובה קודמת.

בכיר ישראלי אומר, כי בירושלים טרם עודכנו על פרטי התשובה של חמאס. מקור דיפלומטי אמר לעיתונאי ברק רביד כי "תגובת חמאס תואמת ב-98 אחוז את הצעת וויטקוף לה הסכימה ישראל בעבר. מחכים כעת לתשובת נתניהו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדיווחים על כך שבחמאס מאשרים את ההצעה שעל השולחן כי ״אם נתניהו ייכנע לחמאס ויעצור את המלחמה, זו תהיה בכיה לדורות ופספוס הזדמנות ענקית".

בן גביר הוסיף: "בפעם הקודמת רה״מ פספס את האולטימטום של הנשיא טראמפ, שדרש שחרור כל החטופים או פתיחת שערי גיהנום, למרות שהזהרתי שזו טעות היסטורית" לדבריו: "יש לנו הזדמנות כעת להכריע את החמאס, ואני אומר לראש הממשלה: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית ולא להכריע את החמאס״.

טראמפ לוחץ: "פתרון רק בעימות ישיר"

עוד קודם להודעת חמאס, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס למשבר ואמר כי לא יושג פתרון יציב ללא עימות ישיר מול חמאס. לדבריו: "החזרת יתר החטופים תתרחש רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד – ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך גדלים הסיכויים להצלחה".

השרה אורית סטרוק הגיבה לדבריו של הנשיא טראמפ': "הגיע הזמן שממשלת ישראל לא תתייצב לשמאלו של הנשיא טראמפ וגם לא לשמאלו של הציבור בישראל. רוב עצום במדינת ישראל לא זוכה שהממשלה שלו תבצע את המדיניות שלו וצריך לעשות סוף לדבר הזה".