חמאס מאותת חיובית – אחרי עיכובים: גלי תקשורת ערביים מדווחים כי בחמאס הסכימו להצעה המתוקנת שהונחה על שולחן המתווכות, מצרים וקטאר, במסגרת הניסיונות לקדם עסקה חדשה. לפי הפרסומים, ההצעה כוללת שחרור חטופים בפעימות ונסיגה הדרגתית של צה"ל מעזה. מדובר בהצעה שעברה עדכונים ותיקונים בעקבות הערות חמאס בתגובה קודמת.
בכיר ישראלי אומר, כי בירושלים טרם עודכנו על פרטי התשובה של חמאס. מקור דיפלומטי אמר לעיתונאי ברק רביד כי "תגובת חמאס תואמת ב-98 אחוז את הצעת וויטקוף לה הסכימה ישראל בעבר. מחכים כעת לתשובת נתניהו".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדיווחים על כך שבחמאס מאשרים את ההצעה שעל השולחן כי ״אם נתניהו ייכנע לחמאס ויעצור את המלחמה, זו תהיה בכיה לדורות ופספוס הזדמנות ענקית".
בן גביר הוסיף: "בפעם הקודמת רה״מ פספס את האולטימטום של הנשיא טראמפ, שדרש שחרור כל החטופים או פתיחת שערי גיהנום, למרות שהזהרתי שזו טעות היסטורית" לדבריו: "יש לנו הזדמנות כעת להכריע את החמאס, ואני אומר לראש הממשלה: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית ולא להכריע את החמאס״.
טראמפ לוחץ: "פתרון רק בעימות ישיר"
עוד קודם להודעת חמאס, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס למשבר ואמר כי לא יושג פתרון יציב ללא עימות ישיר מול חמאס. לדבריו: "החזרת יתר החטופים תתרחש רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד – ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך גדלים הסיכויים להצלחה".
השרה אורית סטרוק הגיבה לדבריו של הנשיא טראמפ': "הגיע הזמן שממשלת ישראל לא תתייצב לשמאלו של הנשיא טראמפ וגם לא לשמאלו של הציבור בישראל. רוב עצום במדינת ישראל לא זוכה שהממשלה שלו תבצע את המדיניות שלו וצריך לעשות סוף לדבר הזה".
ערבויות אמריקניות ולחץ מצרי
בערוץ "אל־ערביה" דווח כי הפלגים הפלסטיניים כבר הביעו הסכמה, בעוד שחמאס ביקש זמן להתייעצויות פנימיות. מנגד, ערוץ "אל־חדת'" ציין כי מצרים ביקשה מהנציגים הפלסטינים להישאר בקהיר עד לסיכום סופי. ההצעה החדשה נושאת אופי משולב – חלקי וכללי – ומגובה בערבויות אמריקניות.
פרטי ההצעה: חטופים, סיוע והפסקת אש ל-60 יום
לפי הדיווחים, ההצעה כוללת שחרור של עשרה חטופים ישראלים ו-18 חללים, הכנסת סיוע הומניטרי נרחב לעזה באמצעות ארגונים בינלאומיים ובהם הסהר האדום והאו"ם, וכן הפסקת אש ל-60 ימים. עם כניסתה לתוקף, צפוי להיפתח משא ומתן כולל על סיום הלחימה.
מצרים מציבה את עצמה במרכז הבמה
במקביל, שר החוץ המצרי בדר עבד אל־עאטי ערך מסיבת עיתונאים במעבר רפיח לצד ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד מוסטפא. "מצרים תמשיך לתמוך במימוש זכויותיו הלגיטימיות של העם הפלסטיני", הצהיר. לדבריו, 70% מהסיוע ההומניטרי שנכנס לעזה עד כה הגיע ממצרים, וקהיר תמשיך להוביל את מאמצי התיווך עד שיושג הסכם.
מוקדם יותר דיווחנו כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייצב היום (שני) מאחורי עמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא להשלים את חיסולו של חמאס כצעד הכרחי לשחרור החטופים שנותרו בעזה
בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ בנחרצות: "נראה את החזרתם של בני הערובה הנותרים רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד!!! ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך גדלו סיכויי ההצלחה".
הוא הוסיף כי יש לזכור את הישגיו בעבר: "אני הייתי זה שניהלתי משא ומתן והשגתי שחרור של מאות בני ערובה לישראל (ולאמריקה!). אני הייתי זה שסיים 6 מלחמות, תוך 6 חודשים בלבד. אני הייתי זה שהרסתי את מתקני הגרעין של איראן".
