בישראל שוקלים לשגר משלחת | בחמאס צפויים להציג הצעה חדשה 

המו"מ להשגת עסקה: על פי טענות של מספר מקורות בכירים המעורים בפרטי בנושא, כחלק מהמאמץ הישראלי לחתירה להשלמת עסקה - בירושלים שוקלים לשגר משלחת הישראלית בדרג גבוה לדוחה, במטרה לדון בפרטים עם גורמים קטארים, כך פורסם הערב (שלישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח של העיתונאית מוריה אסרף, בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חמאס צפוי להציג בקרוב הצעה חדשה מצידו, להשלמת עסקת חטופים במטרה להביא לסיום הלחימה ברצועה, ובמטרה למנוע את מימוש ההחלטה שהתקבלה בקבינט, לפיה ישראל בדרך לכיבוש עזה.

מקור ישראלי טען כי "נתניהו חצוי, הוא לא מאמין בעסקה חלקית אבל אם תונח הצעה הוא לא יוכל להתעלם ממנה. גם אלו שאומרים שרה"מ מוכן רק למתווים כוללים יודע שהקבינט חייב לדון בהצעה חלקית".

מוקדם יותר, נשאל נתניהו על ידי העיתונאי שרון גל, האם האם נסגרה הדלת לעסקת חטופים חלקית? נתניהו השיב לו: "אני חושב שזה מאחורינו. ניסינו, עשינו כל מיני ניסיונות, הלכנו כברת דרך, אבל התברר לנו שהם בסך הכל מוליכים אותנו שולל ובכל מקרה ישאירו בידיהם הרבה חטופים, גם חיים וגם חללים. ואנחנו רוצים את כולם, אני רוצה את כולם, גם את החיים וגם את החללים, ולכן על זה אנחנו הולכים ואני לא אומר לך שאני לא אהיה מוכן לדון בזה, אני רוצה להחזיר את כולם במסגרת סיום המלחמה, אבל בתנאים של סיום המלחמה שלנו".

לפני מספר שעות היום (שלישי), שר החוץ המצרי בדר עבד אל-עאטי, אמר בריאיון לערוץ לסקיי ניוז בערבית: כי "ניהול רצועת עזה יופקד בידי 15 טכנוקרטים פלסטינים, תחת פיקוח של הרשות הפלסטינית לתקופה זמנית של שישה חודשים".

לדבריו: אנחנו משקיעים מאמץ גדול כעת בשיתוף פעולה מלא עם הקטארים והאמריקנים. המטרה העיקרית היא לחזור להצעה הראשונהף, של הפסקת אש למשך 60 ימים עם שחרור של חלק מהחטופים וחלק מהאסירים הפלסטינים, והכנסת סיוע הומניטרי ורפואי לעזה ללא מכשולים וללא תנאים".