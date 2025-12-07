יצליחו לשחרורו? בקהילה היהודית של יוצאי איראן בארה"ב, פועלים בכל דרך בניסיון להביא לשחרורו של כראמן חכמאתי - היהודי האחרון שעדיין שוהה בכלא באיראן, מאז מלחמת עם כלביא.

על פי הדיווח הבוקר (ראשון) בכאן חדשות, במהלך המלחמה נעצרו עשרות יהודים בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל, אך רובם שוחררו מאז וכעת הוא היהודי האחרון שנותר בכלא בטהרן.

בנוסף דווח כי כמראן חכמאתי, יהודי מארה"ב שהגיע לבקר את משפחתו באיראן, רצה לעזוב שם אחרי המבצע בלב איראן, אך נעצר, לאחר שביקר בישראל לפני כ-13 שנה.

בשבוע שעבר דיווחנו כי הריאל האיראני צנח לשפל חדש של 1.2 מיליון ריאל לדולר אחד, על רקע הלחץ הכלכלי הכבד הנובע מהסנקציות הבינלאומיות שהוטלו על תוכנית הגרעין של איראן.

השער החדש נקבע בזמן שמאמצי החייאת המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן בנוגע להסכם הגרעין תקועים ללא התקדמות ברורה.

הנפילה החריפה בשער הריאל מעלה משמעותית את מחירי המזון ומצרכים בסיסיים, מה שמקשה עוד יותר על שגרת החיים של אזרחי איראן. מחירי בשר, אורז ומוצרים חיוניים נוספים ממשיכים בחודשים האחרונים במגמת עלייה עקבית.

הכלכלה האיראנית נפגעה באופן עמוק מהסנקציות שהוטלו עליה, במיוחד מאז נסיגת ארצות הברית מהסכם הגרעין בשנת 2018 בזמן כהונתו של הנשיא דונלד טראמפ. בעת חתימת ההסכם בשנת 2015 נסחר הריאל בשער של כ-32 אלף לדולר. לאחר שובו של טראמפ לבית הלבן לקדנציה שנייה, הוא חידש את קמפיין “הלחץ המקסימלי” שכלל סנקציות נוספות על גורמים הסוחרים בנפט איראני, כולל חברות שפעלו בסין בהנחות משמעותיות.