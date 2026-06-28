חברת הכנסת קטי שטרית

צעד משמעותי בדרך לצמצום תביעות ההשתקה בישראל: הצעת חוק של חברת הכנסת קטי שטרית (ליכוד) לתיקון חוק איסור לשון הרע עברה השבוע בוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה מבקשת להגביל את הפיצויים ללא הוכחת נזק בתגובות ברשתות החברתיות לסכום של עד 1,000 שקלים בלבד, ולאפשר לבית המשפט להטיל פיצויים על תובעים שהגישו תביעות במטרה להשתיק ולהטריד.

"חוק איסור לשון הרע נועד להגן על שמו הטוב של אדם, אך בשנים האחרונות אנו עדים לשימוש הולך וגובר בתביעות ענק שמטרתן אינה עשיית צדק, אלא הטלת פחד והשתקת דעות", הבהירה ח"כ שטרית. "אסור שמערכת המשפט תהפוך לכלי בידי בעלי כוח ואמצעים המבקשים לסתום פיות". מה מציעה הצעת החוק? הצעת החוק קובעת שני עקרונות מרכזיים: ראשית, כאשר מדובר בתגובה לפרסום קיים ברשתות החברתיות או במרחב המקוון, ולא בפרסום עצמאי, יוגבל הפיצוי ללא הוכחת נזק לסכום של עד 1,000 שקלים. שנית, בית המשפט יוסמך לפסוק פיצוי והוצאות לטובת הנתבע, עד לגובה סכום התביעה שהוגשה נגדו, אם יתברר שהתביעה הוגשה במטרה להשתיק, להטריד או להרתיע. היועץ מטיל פצצה פוליטית: "פרישה של נפתלי בנט - תרחיש סביר" יוני גבאי | 14:57 "לא דרך בני תורה": חבר המועצת יוצא בחריפות נגד מערכת "צבע שחור" חזקי שטרן | 15:16 התיקון המוצע נועד להתמודד עם תופעה שהתפשטה בשנים האחרונות, שבה תביעות לשון הרע בסכומי עתק מוגשות כנגד אזרחים שהגיבו לפרסומים ברשתות החברתיות. תביעות אלו, כך נטען, הפכו לכלי להרתעה ולהשתקת דעות, במיוחד כאשר הן מוגשות על ידי בעלי אמצעים נגד אזרחים פרטיים. הגנה על חופש הביטוי מול הגנה על השם הטוב ח"כ שטרית הדגישה כי הצעת החוק שומרת על הזכות של כל אדם להגן על שמו הטוב ולקבל פיצוי על נזק אמיתי שנגרם לו. "הצעת החוק שלי שומרת על הזכות של כל אדם להגן על שמו הטוב ולקבל פיצוי על נזק אמיתי שנגרם לו, אך שמה סוף לניצול לרעה של החוק לצורך הגשת תביעות השתקה", הבהירה.

תביעה בבית משפט ( צילום: AI )

התיקון המוצע מבחין בין פרסום עצמאי, שבו אדם יוזם פרסום מכפיש מיוזמתו, לבין תגובה לפרסום קיים. במקרה של תגובה, הנזק הפוטנציאלי מוגבל יותר, ולכן גם הפיצוי המוצע מוגבל. זאת, כדי למנוע מצב שבו אזרחים נמנעים מלהביע את דעתם מחשש לתביעות כבדות.

בשנים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית במספר תביעות לשון הרע שהוגשו בעקבות פרסומים ברשתות החברתיות. חלק מתביעות אלו זכו לכינוי "תביעות השתקה" (SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation), והן מוגשות לא בהכרח כדי לזכות בפיצוי, אלא כדי להטיל עלויות כבדות על הנתבע ולהרתיעו מלהמשיך להביע את דעתו.

יצוין כי בעוד מספר שבועות צפוי להתקיים הפריימריז במפלגת הליכוד, שם שטרית נחשבת למתמודדת מובילה. היא צפויה להגיע למקומות הגבוהים בזכות תמיכת חרדים רבים שהתפקדו לליכוד ורואים בה נציגה של הציבור החרדי.

בפרויקט מיוחד שערכה כיכר השבת לקראת חג השבועות, חשפה שטרית כי היא מחזיקה בתיק ספר 'חפץ חיים' ולומדת בו באופן קבוע.

הצעת החוק של שטרית מצטרפת למאמצים נוספים בכנסת לאזן בין חופש הביטוי להגנה על השם הטוב. בשבוע שעבר פסק בית משפט השלום בבית שמש פיצויים בסך 80 אלף שקלים לתלמידה שנפגעה מהפצת שקרים חמורים ברשת, תוך שהוא הדגיש את חומרת הנזק שנגרם מפרסומים כוזבים.

עתה, לאחר שהצעת החוק עברה בוועדת השרים, היא צפויה להגיע לדיון בכנסת. אם תאושר, היא תסמן שינוי משמעותי בדיני לשון הרע בישראל ותספק הגנה משפטית לאזרחים המבקשים להביע את דעתם ברשתות החברתיות מבלי לחשוש מתביעות כבדות.