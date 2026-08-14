גל השינויים הפוליטיים שפקד את הכנסת בשבועות האחרונים מעלה מחדש שאלה ציבורית מהותית: מה עושים חברי כנסת שכבר הודיעו כי דרכם במפלגה או בכנסת הבאה הסתיימה? בעוד חלקם בוחרים להתפטר ולאפשר לבא אחריהם ברשימה להיכנס, אחרים ממשיכים לכהן ולקבל שכר עד הבחירות - ויש גם כאלה שהקימו מפלגות חדשות תוך כדי כהונה.
במפלגת 'יש עתיד' נרשמה תנועה משמעותית: בועז טופורובסקי, רון כץ ויואב סגלוביץ' עזבו בתקופה האחרונה וגם התפטרו מהכנסת. היום הודיע אלעזר שטרן על עזיבת המפלגה והבהיר כי בהמשך יתפטר גם מהכנסת. מנגד, ירון לוי, שעזב את 'יש עתיד' כבר לפני מספר חודשים, ממשיך בינתיים לכהן כחבר כנסת.
במכתב שנשלח ליו"ר 'יש עתיד', חה"כ יאיר לפיד, כתב שטרן: "מאז 2015 אני מכהן כחבר כנסת מטעם סיעת 'יש עתיד', שמטעמה כיהנתי הן כשר בממשלה והן כחבר כנסת בוועדות שונות ובתפקידים שונים". שטרן הוסיף כי "'יש עתיד' בראשותך היוותה עבורי בית פוליטי שאיפשר לי להביע את עמדותיי בתחומים שונים".
הקימו מפלגות חדשות - וממשיכים לכהן
תופעה נוספת היא חברי כנסת שפנו לדרך פוליטית חדשה: יולי אדלשטיין, שנבחר ברשימת הליכוד ובהמשך הקים מסגרת פוליטית חדשה עם גלעד ארדן (מפלגת 'האחדות'), ממשיך בשלב זה לכהן בכנסת. שרן השכל, שנבחרה במסגרת 'המחנה הממלכתי' ולאחרונה הקימה את מפלגת 'ישראל תחילה', ממשיכה אף היא לכהן.
בליכוד קיימת קבוצה נוספת: גלית דיסטל אטבריאן, אליהו רביבו וצגה מלקו הודיעו כי לא יתמודדו בפריימריז שייערכו ביום שני הקרוב, אך ממשיכים לכהן בכנסת עד הבחירות. במקרה שלהם התמונה שונה במעט, שכן הם לא עזבו את הליכוד ולא עברו למפלגה אחרת.
רביבו הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים של התנועה. בהודעה שפרסם לחברי הליכוד, מסר כי "פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית אלא כלי לשליחות". ההחלטה מגיעה לאחר חודשים שבהם הוביל קו תקיף בתוך התנועה, במסגרת מאבק ממושך מול ח"כ טלי גוטליב סביב שאלת דמותו של הליכוד.
מלקו, בת 58, שוריינה על ידי ראש הממשלה נתניהו במקום ה-37 ברשימת הליכוד לפני הבחירות האחרונות, כנציגת המגזר האתיופי. כעת, עם פרישתה, נותר המגזר האתיופי - המוערך בכשלושה מנדטים - ללא ייצוג ברשימת הליכוד.
השאלה המשפטית והציבורית
מבחינה חוקית, עצם העזיבה של מפלגה או ההחלטה שלא להתמודד בבחירות הבאות אינה מחייבת אוטומטית התפטרות מהכנסת. אולם גל ההתפטרויות האחרון מחדד את הדיון הציבורי סביב המנדט: האם ראוי להמשיך להחזיק בו לאחר שהדרך הפוליטית שבמסגרתה נבחר חבר הכנסת כבר השתנתה?
עם זאת, גם כאן אפשר לשאול האם חבר כנסת שכבר החליט שלא לבקש מחדש את אמון מתפקדי מפלגתו צריך להמשיך עד יומה האחרון של הכנסת, או לפנות את מקומו ולאפשר למועמד הבא ברשימה לצבור ניסיון כחבר כנסת.
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