( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

גל השינויים הפוליטיים שפקד את הכנסת בשבועות האחרונים מעלה מחדש שאלה ציבורית מהותית: מה עושים חברי כנסת שכבר הודיעו כי דרכם במפלגה או בכנסת הבאה הסתיימה? בעוד חלקם בוחרים להתפטר ולאפשר לבא אחריהם ברשימה להיכנס, אחרים ממשיכים לכהן ולקבל שכר עד הבחירות - ויש גם כאלה שהקימו מפלגות חדשות תוך כדי כהונה.

במפלגת 'יש עתיד' נרשמה תנועה משמעותית: בועז טופורובסקי, רון כץ ויואב סגלוביץ' עזבו בתקופה האחרונה וגם התפטרו מהכנסת. היום הודיע אלעזר שטרן על עזיבת המפלגה והבהיר כי בהמשך יתפטר גם מהכנסת. מנגד, ירון לוי, שעזב את 'יש עתיד' כבר לפני מספר חודשים, ממשיך בינתיים לכהן כחבר כנסת.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

רחוקים מאחוז החסימה. ארדן ואדלשטיין ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

בליכוד קיימת קבוצה נוספת: גלית דיסטל אטבריאן, אליהו רביבו וצגה מלקו הודיעו כי לא יתמודדו בפריימריז שייערכו ביום שני הקרוב, אך ממשיכים לכהן בכנסת עד הבחירות. במקרה שלהם התמונה שונה במעט, שכן הם לא עזבו את הליכוד ולא עברו למפלגה אחרת.

רביבו הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים של התנועה. בהודעה שפרסם לחברי הליכוד, מסר כי "פוליטיקה מעולם לא הייתה עבורי תכלית אלא כלי לשליחות". ההחלטה מגיעה לאחר חודשים שבהם הוביל קו תקיף בתוך התנועה, במסגרת מאבק ממושך מול ח"כ טלי גוטליב סביב שאלת דמותו של הליכוד.

צפו בדבריו של רביבו - צילום: דוברות צפו בדבריו של רביבו | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 4:08

מלקו, בת 58, שוריינה על ידי ראש הממשלה נתניהו במקום ה-37 ברשימת הליכוד לפני הבחירות האחרונות, כנציגת המגזר האתיופי. כעת, עם פרישתה, נותר המגזר האתיופי - המוערך בכשלושה מנדטים - ללא ייצוג ברשימת הליכוד.

השאלה המשפטית והציבורית

מבחינה חוקית, עצם העזיבה של מפלגה או ההחלטה שלא להתמודד בבחירות הבאות אינה מחייבת אוטומטית התפטרות מהכנסת. אולם גל ההתפטרויות האחרון מחדד את הדיון הציבורי סביב המנדט: האם ראוי להמשיך להחזיק בו לאחר שהדרך הפוליטית שבמסגרתה נבחר חבר הכנסת כבר השתנתה?

עם זאת, גם כאן אפשר לשאול האם חבר כנסת שכבר החליט שלא לבקש מחדש את אמון מתפקדי מפלגתו צריך להמשיך עד יומה האחרון של הכנסת, או לפנות את מקומו ולאפשר למועמד הבא ברשימה לצבור ניסיון כחבר כנסת.