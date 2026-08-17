"לא נהיה שותפים לממשלת מיעוט" | ליברמן מציב קווים אדומים

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פרסם היום (שני) הודעה חריפה בה הוא מבהיר כי מפלגתו לא תהיה שותפה בשום קונסטלציה לממשלת מיעוט. במסגרת ההודעה הוא הציב שישה תנאים מוקדמים לכל ממשלה עתידית, תוך שהוא מתייחס לדיווחים על מגעים שונים באופוזיציה.

"אני שומע בימים האחרונים כל מיני קולות ותדרוכים שונים ומשונים לתקשורת. כל אחד שכותב או מתדרך על צירים או בריתות כאלו ואחרות שקיימים בתוך האופוזיציה אחד כנגד השני, משקר במצח נחושה", כתב ליברמן בהודעתו.

ליברמן הדגיש כי ישנם נושאים שלא יוותר עליהם, בין אם יכהן כראש ממשלה ובין אם כשר בממשלה הבאה.

ועדת חקירה מיידית וחוק גיוס ללא פטורים

התנאי הראשון שהציב ליברמן הוא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר. "הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר תהיה ההחלטה הראשונה של הממשלה והיא תהיה על פי החוק הקיים ככתבו וכלשונו ללא טריקים או תוספות כאלו ואחרות", הבהיר.

התנאי השני והמרכזי עוסק בחוק הגיוס. ליברמן דורש חוק גיוס לכולם - יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים, בשני מסלולים: צבאי ואזרחי. "לא יהיה פטור לא ל-30%, לא ל-3% ולא לבן אדם אחד", הדגיש. "מי שלא ישרת בצה"ל יעשה שירות של 3 שנים במסלול האזרחי, שיהיה תחת אחריות משרד הביטחון בלבד".

לימודי ליבה ומגבלה על קדנציות

התנאי השלישי עוסק בחינוך. ליברמן דורש כי לימודי ליבה, כולל לימודי תנ"ך ואזרחות, יהיו חובה בכל מוסדות החינוך הנהנים מתמיכה ממשלתית. "לא יהיו יותר מוסדות פטור ומוסד חינוכי שלא ילמד לימודי ליבה לא יקבל שקל אחד מהמדינה", קבע.

בתנאי הרביעי דורש ליברמן להגביל את הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד. התנאי החמישי עוסק במינוי ועדת מומחים לניסוח חוקה לישראל, במקביל להעברת חוק למשאל עם לאישור החוקה.

תפיסת ביטחון חדשה

התנאי השישי והאחרון עוסק באימוץ תפיסת ביטחון חדשה למדינת ישראל. ליברמן דורש מעבר מהעיקרון של "שטחים תמורת שלום" למדיניות של מכת מנע והכרעה. כמו כן, הוא קורא להקמת חיל טילים ככוח המחץ המרכזי של צה"ל לעתיד.

ההודעה מגיעה על רקע דיווחים על מגעים שונים באופוזיציה לקראת הבחירות הצפויות. ליברמן בוחר להציב קו ברור ולהבהיר כי לא ישתף פעולה עם קונסטלציות שונות, אלא רק במסגרת ממשלה שתקבל את כל התנאים שהציב.