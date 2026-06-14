מפלגת הליכוד נמצאת בימים אלו בעיצומו של משא ומתן מתקדם עם חברת טכנולוגיה המתמחה בבינה מלאכותית (AI), במטרה להשיק קמפיין בחירות דיגיטלי ויוצא דופן לקראת הבחירות לכנסת ה-26. כך דווח היום (ראשון) בישראל היום.

לפי הדיווח, של שירית אביטן כהן, במסגרת המהלך המתוכנן, החברה תפעיל מערכת בוטים קוליים מתקדמת שתתקשר בצורה יזומה לבוחרים פוטנציאליים ברחבי הארץ. האזרחים שיענו לשיחות הטלפון הללו ישמעו את קולו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כשהוא מנסה לשכנע אותם לצאת אל הקלפיות ולהצביע למפלגת הליכוד, כאשר הייחודיות של המערכת היא היכולת של הבוחרים לנהל שיחה אינטראקטיבית דו-כיוונית עם הבוט ולא רק להקשיב להקלטה קבועה מראש.

היוזמה הטכנולוגית החדשנית הזו כבר מעוררת, לפי הדיווח, תרעומת וביקורת פנימית בתוך שורות מפלגת השלטון. גורמים שונים בליכוד הביעו אכזבה וטענו כי מדובר בהחלטה שגויה שעלולה להרחיק את מצביעי המפלגה המסורתיים.

לדברי אותם גורמים, הציבור הרחב לא יתחבר לשיחות המנוהלות על ידי רובוט, גם אם מדובר בקולו של ראש הממשלה. הם הזכירו בערגה את ימי העבר שבהם נתניהו היה מגיע באופן אישי לפגוש את הפעילים והתושבים בשווקים, כמו שוק מחנה יהודה, ומתחו ביקורת על כך שכעת המפגש הבלתי אמצעי מוחלף בטכנולוגיה מנוכרת.

מן ההיבט המשפטי, כך דווח, גורמי מקצוע מבהירים כי אין מניעה חוקית למהלך כזה, אך מדגישים כי חלה חובה ברורה להבהיר למאזינים במהלך השיחה כי מדובר במערכת בינה מלאכותית ולא בראש הממשלה עצמו, כדי למנוע הטעיה של הציבור.