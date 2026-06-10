הליכוד עונה לטראמפ: נתניהו יתמודד בבחירות "ובעזרת השם ינצח"

מפלגת הליכוד הבהירה הבוקר (רביעי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, זאת בתגובה להתבטאות מפתיעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

"ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות - ובעזרת השם ינצח", נמסר מהליכוד.

ההבהרה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ העלה הלילה סימן שאלה בנוגע לעתידו הפוליטי של נתניהו. בריאיון לכתב רשת ABC, הביע הנשיא האמריקני ספק האם ראש הממשלה יבחר להתמודד בבחירות הקרובות בישראל. "אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה", אמר טראמפ, והוסיף: "האם הוא רוצה להמשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה".

התבטאות הנשיא האמריקני עוררה הדים בזירה הפוליטית הישראלית, על רקע הערכות שונות לגבי מועד הבחירות הקרובות, כאשר הסקרים מצביעים על מאבק צמוד בין גוש הימין לבין המחנה המתנגד.

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במקביל, ראש הממשלה מקדם מהלכים פוליטיים נוספים לקראת הבחירות. על פי דיווחים, נתניהו מנסה לקדם איחוד בין איתמר בן גביר לבין בצלאל סמוטריץ', מתוך חשש שמפלגתו של סמוטריץ' לא תעבור את אחוז החסימה. במסגרת המהלך, הוצע לכל אחד מהם שריון במפלגת הליכוד, בתמורה לאיחוד טכני שיאפשר להם להתפצל לאחר הבחירות.