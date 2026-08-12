בנט ומתי גיל ( צילום: ביחד )

יו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, הודיע היום (רביעי) על הצטרפותו של מתי גיל לרשימת המפלגה לכנסת ה-26. גיל, המשמש כראש מטה ההייטק של המפלגה, הוא בעל ניסיון עשיר בתחום הביוטכנולוגיה והמנכ"ל המייסד של AION Labs.

ההצטרפות מגיעה על רקע מאמציו של בנט לחזק את רשימת המפלגה בדמויות בעלות ניסיון מקצועי ועשייה ממשית. בשבועות האחרונים הצטרף לרשימה גם ח"כ איתן גינזבורג, שר התקשורת לשעבר, שעזב את מפלגת 'כחול לבן' בראשות בני גנץ. מוביל בתחום הביוטכנולוגיה מתי גיל מוביל כיום את AION Labs, סטודיו להקמת סטארטאפים העוסקים בגילוי ופיתוח תרופות באמצעות בינה מלאכותית. תחת הנהגתו הוקמו בחברה 10 סטארטאפים חדשים תוך ארבע שנים בלבד. קודם לכן שימש בתפקידי ניהול בכירים בענקית התרופות הישראלית טבע. "הוא לא הלך ורצח": בנט נשאל על ההאשמות נגד נתניהו וזה מה שענה דוד הכהן | 17:01 בעברו עבד גיל כראש לשכת השר לביטחון פנים אבי דיכטר. בעת תדריך בגבול עזה עם השר, נפצע גיל בפיגוע ירי של ארגון הטרור חמאס. הוא רב-סרן במילואים וממקימי החמ"ל המשותף לצה"ל ולפיקוד המרכז (סנטקום) של צבא ארצות הברית, אשר פעל בגזרת לבנון במלחמת 'חרבות ברזל'.

בנט ( צילום: Tsafrir Abayov/Flash90 )

"מגיעה לנו מנהיגות ראויה"

בנט מסר על ההצטרפות: "מתי גיל הוא תוספת כוח משמעותית לנבחרת התיקון של ישראל. מתי הוביל בעשרים השנים האחרונות מהלכי ענק עבור הטכנולוגיה הישראלית, ובעזרת השם יוביל מהלכים גדולים בנושאים אלה עבור המדינה לאחר הבחירות. עלינו לוודא שטובי המוחות נשארים בארץ, וישראל ממשיכה להיות למגדלור טכנולוגי בעולם כולו - מתי הוא בדיוק האדם שיוכל לתרום לכך".

גיל הסביר את החלטתו: "אחרי שנים עשייה במגזר הציבורי והפרטי, הבנתי שהגיע הזמן לתרום את מה שלמדתי בשירות המדינה. לעם המדהים שלנו מגיעה מנהיגות ראויה - כזו שתביא תיקון עומק אמיתי ותהפוך את ישראל לאותה מדינת המופת אליה המשפחה שלי עלתה ארצה".

ההצטרפות מתרחשת בעוד מפלגת 'ביחד' מתמודדת עם אתגרים בסקרים. בסקר האחרון שפורסם בכאן חדשות, המפלגה צנחה ל-13 מנדטים. בנט מנהל מאמצים נוספים לחיזוק הרשימה, כולל מגעים עם ח"כ חילי טרופר לאיחוד רשימות, אם כי המגעים טרם הבשילו.