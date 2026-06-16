כיכר השבת
אחרי מסע ההשפלה

"היינו יכולים למחוק את איראן": השר זוהר בתגובה חריפה לנשיא טראמפ

השר מיקי זוהר מתייחס היום בריאיון לאמירות של נשיא ארצות הברית טראמפ • "היינו יכולים למחוק את איראן, אבל כיבדנו את ארה"ב" | המסר הנוקב לנשיא לשעבר (פוליטי מדיני)

14תגובות
השר מיקי זוהר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בחר להשיב היום (שלישי) בריאיון בערוץ 14 לנשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, על רקע אמירותיו האחרונות בנוגע למדיניות ישראל מול .

בריאיון, הבהיר השר כי ישראל הפגינה איפוק מתוך כיבוד לברית עם ארה"ב, ולא מחוסר יכולת צבאית.

"אנחנו מאוד מכבדים אותו, מאוד אוהבים אותו, והוא עשה המון למען מדינת ישראל. אבל אני חייב לתקן אותו", פתח השר זוהר את דבריו, תוך שהוא מדגיש את הערכתו לנשיא לשעבר. דבריו מגיעים על רקע אמירותיו של בפגישה עם אמיר קטאר, בה טען כי "אם לא אני, ישראל לא הייתה קיימת היום".

"היינו יכולים למחוק את איראן"

השר זוהר חשף בריאיון את שיקולי האיפוק שהנחו את ישראל בהתמודדות מול האיום האיראני. "ישראל הייתה לא רק קיימת ונוכחת בכל מצב, אלא היינו מכים באיראן באופן כזה שלא היה להם חשמל, מים ואוכל - אם היינו רוצים", הבהיר השר, תוך שהוא מדגיש את העוצמה הצבאית העצמאית של מדינת ישראל.

לדבריו, ההחלטה שלא לנחית מכה קטלנית על משטר האייתוללות בטהרן נבעה משיקולים אסטרטגיים ומתוך כיבוד לברית עם ארצות הברית. "לא עשינו את זה, כי כיבדנו את ארצות הברית, ולא היינו מאפשרים לאיראן בשום מצב לסכן את ביטחון ישראל יותר ממה שהם רצו לסכן אותו או להשמיד אותנו", הסביר.

טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

אחריות ושיקול דעת

השר זוהר הדגיש את האחריות שהפגינה ישראל בהתמודדות מול האיום האיראני. "אם ישראל הייתה רוצה, והיא הייתה יכולה וכולם יודעים שהיא הייתה יכולה, היא הייתה יכולה למחוק את איראן מעל פני האדמה, רק בעצמה", ציין, תוך שהוא מוסיף כי "אבל לא עשינו את זה משום שאנחנו מכבדים את ארצות הברית".

השר הסביר את השיקולים מאחורי מדיניות האיפוק: "רוצים לבנות תשתית הגיונית במזרח התיכון ולא לייצר כאוס בלתי רגיל ולא לייצר חורבן בלתי רגיל, אנחנו מדינה מאוד אחראית". דבריו משקפים את המורכבות של מקבלי ההחלטות בירושלים, הנדרשים לאזן בין יכולת צבאית לבין שיקולים אסטרטגיים רחבים יותר.

הריאיון מגיע על רקע ההסכם שהושלם בין ארצות הברית לאיראן, אשר עורר ביקורת בישראל. השר זוהר הבהיר כי למרות היכולת הצבאית העצמאית, ישראל בחרה בדרך של שיתוף פעולה עם ארה"ב, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים שלה.

מטוסי חיל האוויר בדרך לתקיפות (צילום: דובר צה"ל)

"ישראל יכולה לעמוד לבד"

בסיום דבריו, חזר השר זוהר והדגיש את העצמאות הביטחונית של מדינת ישראל. "ישראל יכלה לעמוד לבדה. זה היה אולי מחירים גבוהים יותר, והיינו משלמים גם מחירים קשים יותר פה בעורף הישראלי, אולי גם בצבא, אבל היינו יכולים לעמוד ולהכות באיראן באופן אכזרי שלא היה כדוגמתו", אמר.

עם זאת, הוא הבהיר את העדפת ישראל לשיתוף פעולה בינלאומי: "ישראל עשתה את זה בצורה מתונה ובצורה הגונה. ואני חוזר ואומר: ישראל יכולה לעמוד לבד. היא לא רוצה לעמוד לבד, היא רוצה את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, אבל ישראל יכולה לעמוד לבד אם יהיה צורך בכך".

דבריו של השר זוהר משקפים את המתח הקיים בין היכולת הצבאית העצמאית של ישראל לבין הצורך בתיאום עם בעלות הברית, במיוחד ארצות הברית.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו תקף לאחרונה את יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט בטענה כי "לא היה תוקף באיראן", בעוד שהממשלה הנוכחית הפגינה נחישות מול האיום האיראני תוך תיאום עם ארצות הברית.

איראןדונלד טראמפלבנוןמיקי זוהרהסכם עם איראןתקיפה באיראן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
מילים כדורנות.
Dont
8
לשעבר????
אלי
7
לא. הינו. יכולים. לעמוד. מול. איראן. לבד. אנחנו צריכים. את טרמפ
הודיה
אם לא הייתם פוגעים בלומדי התורה ממזמן האוייב היה נמחק
...............
תיקון טעות אנחנו צריכים את בורא עולם לא את טראמפ הטרמפולינה
הדס
במבט צבאי יבש, את הגרעיון לא היינו יכולים למחוק בלי המפציצים של ארה"ב, אבל היינו יכולים לשתק את כל התשתיות החיוניות של המדינה כמו חשמל מים נמלים וכו', הבעיה שזה גם פוגע קשה באזרחים. ובעקיפין הוא מרמז שעם פצצו/ת אטום היינו יכולים ממש למחוק את איראן אבל אסור להגיד את זה במפורש. ובמבט לא יבש - אם נחז
אדיר
6
זה מעניין שבזמן שמדינת ישראל נלחמת ומנסה לנצח באכזריות את לומדי התורה בישיבות ובכוללים, באותו הזמן מלמעלה גורמים לניצחון של איראן על מדינת ישראל אחרי שהם היו כבר מתחת לקרשים וכולם היו בטוחים במפלתן הסופית, יש קב"ה שמנהל את העולם!
שלמה
5
דל גאה. מדינת ישראל לא יכולה לשרוד רבע שעה בלי ארצות הברית. טיפש מטופש.
חיים
זכרת שיש בורא לעולם???? שכחת, ואני מזכיר לך...
משה
הוא לא אמר אם היא היתה יכולה לעמוד בלי ארה"ב או שלא היתה יכולה. הוא אמר שישראל היתה יכולה להחריב את מערכות הנפט והחשמל של איראן, וזה נכון.
אנונימי
4
ביבי צריך להתאבד כמו הביא אותנו למצב מצדה
ביבי הוכיח שהוא חלש וטיפש
3
בורא עולם תעשה לעם ישראל בבקשה בחסדיך הגדולים ניסים ונפלאות ותשמיד את כלל אויבינו. ויתגדל ויתקדש שמך בעולמות כולם! אמן!
חסד השם
2
הנשיא לשעבר?
יצחק מוינה
1
ממשלת אפסים...את היועמשית לא הצלחתם להזיז..קח את ביבי ולכו לפסולת של ההיסטוריה
חחח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר