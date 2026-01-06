כיכר השבת
אחד מבכירי המחאה נגד הממשלה יצטרף היום למפלגה של יאיר גולן

משה רדמן הנחשב לאחד מבכירי המחאה נגד ממשלת נתניהו המכהנת החליט להצטרף לפוליטיקה | יו"ר הדמוקרטים חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, צפוי להודיע הערב באופן רשמי על ההצטרפות (חדשות, פוליטי)

משה רדמן מצטרף לפוליטיקה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

לפחות שניים מהבכירים של מחאת השמאל נגד הממשלה, בעיקר נגד הרפורמה המשפטית, צפויים להצטרף לפוליטיקה.

הערב (שלישי) יודיע יו"ר הדמוקרטים חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, כי פעיל המחאה משה רדמן יצטרף למפלגה, עוד צפוי להצטרף - עמי דרור שנחקר בעבר על ידי המשטרה.

רדמן ודרור וייתכן כי עוד מספר פעילי מחאה שכעת כבר ברור לגמרי שמדובר במחאת שמאל לאור ההצטרפות ל'דמוקרטים', צפויים להתמודד בפריימריז של המפלגה שיהיה משותף עם מפלגת מרצ.

רדמן עוכב מספר פעמים במהלך המחאות על ידי המשטרה ולפני כמעט שנתיים, בית המשפט המחוזי אסר עליו להשתתף בהפגנות למשך חודשיים.

בעבר אף עורר סערה גדולה כאשר השווה בין נתניהו להיטלר וכאשר פורסמו התוכניות שלו להפלת הממשלה על ידי הרס הכלכלה הישראלית.

1
את מי זה מעניין
נוווווו

