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אחרי ההסכם

נתניהו תוקף את איזנקוט: "לא היה תוקף באיראן" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נגד יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט בו הוא טוען כי איזנקוט לא היה תוקף באיראן וכי אין לו ממשלה ללא המפלגות הערביות | צפו (פוליטי מדיני)

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הסרטון נגד איזנקוט
הסרטון נגד איזנקוט

ראש הממשלה פרסם הבוקר (שלישי) סרטון נגד יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט, על רקע ההסכם שנחתם בין ארצות הברית ל.

בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, נטען כי "איזנקוט לא היה תוקף באיראן". עוד נטען כי "לאיזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות".

הסרטון משלב צילומים מביטויים שנאמרו בעבר בידי איזנקוט: "רצוי להשיג את זה בלי מלחמה".

המתקפה מגיעה על רקע ביקורתו החריפה של איזנקוט על ההסכם עם איראן. יו"ר 'ישר' טען כי ישראל התעוררה "להסכם שמתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי".

הוא האשים את הממשלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני. "מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובין לאומית היסטורית, מסתיים בתוצאה עגומה של ממשלה כושלת", כתב איזנקוט.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפגדי איזנקוטהסכם עם איראןבחירות 2026

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