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מתח בקבינט

"בתשעים הימים הקרובים שום דבר לא יהיה טקטי": נתניהו עוקץ את בן גביר

ישיבת קבינט טעונה לאחר שובו של ראש הממשלה מוושינגטון • בן גביר דרש סיכולים יומיים בעזה, נתניהו השיב בעקיצה פוליטית | ברקע: מפת הדרכים של מועצת השלום (פוליטי מדיני)

6תגובות
סמוטריץ' ונתניהו | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

אווירה טעונה ביותר שררה אתמול (חמישי) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הראשונה מאז שובו של ראש הממשלה מהבית הלבן. הישיבה התקיימה על רקע מתח כפול: מפת הדרכים של מועצת השלום לעזה מצד אחד, ומצד שני - טענות חריפות של השר לביטחון לאומי כנגד ראש הממשלה.

לפי דיווח בערוץ 14, בן גביר טען בחריפות כי נתניהו אישר שלא יבוצעו תקיפות ב, למעט סיכולים של איומים מיידיים על חיי אזרחים וכוחות. "אסור שיעבור יום בלי סיכולים בעזה. זה לא טקטי זה אסטרטגי", מסר השר לביטחון לאומי בדברים נחרצים.

ראש הממשלה נתניהו לא נותר חייב, והשיב בעקיצה מרומזת שנראתה כמכוונת לקמפיין הפוליטי של בן גביר לקראת הבחירות. "בתשעים הימים הקרובים שום דבר לא יהיה טקטי", אמר נתניהו, תוך שהוא מרמז בבירור על תקופת הבחירות.

בן גביר לא השאיר את הדברים על כנם. "כבר 4 שנים אני דורש סיכולים לא רק בתשעים הימים האלה… יש כאלה שבאמת מדברים רק לפני הבחירות אבל אני דורש את זה כל שבוע כבר ארבע שנים", השיב השר לביטחון לאומי.

ברקע: מפת הדרכים של מועצת השלום

הדברים נאמרו על רקע שיחה שהתקיימה בין ראש הממשלה לבין מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. על פי הנמסר, מלדנוב ביקש מנתניהו להוריד את גובה הלהבות בעזה כדי לתת סיכוי למפת הדרכים להתקדם.

מפרטים שהגיעו למערכת כיכר השבת מצביעים על כך שמועצת השלום צפויה לדרוש מישראל ימים נוספים ללא תקיפות לאחר תשעת הימים הראשונים - וזאת עוד לפני ש ימסור אפילו נשק אחד. שרים נוספים בקבינט דרשו מראש הממשלה לסרב לתוכנית, בטענה שמפת הדרכים מהווה סכנה לביטחון ישראל.

לוחמי צה"ל ברצועת עזה (צילום: צה"ל)

נפילת שני חללים בלבנון

ישיבת הקבינט התקיימה גם על רקע האירוע הקשה בו נפלו הלוחמים הראל ותמיר הי"ד מחטיבה 55 בלבנון. שרים רבים הגיעו טעונים מאוד לישיבה ודרשו תגובה עוצמתית ולא פרופורציונלית, כדי להציב קו אדום ברור לארגון הטרור חיזבאללה.

בתוך כך, שיחות המשא ומתן בין ישראל ללבנון הסתיימו אתמול ללא התקדמות ממשית. יצוין כי עד כה לא נראתה תגובה עוצמתית מישראל לאירוע הקשה, אולי בשל המשא ומתן שהתנהל עד לאחרונה.

המתח הפוליטי בימין

המתח בישיבת הקבינט מגיע על רקע הסכסוך המתגבר בין עוצמה יהודית לציונות הדתית. כזכור, במפלגת בן גביר הכינו קמפיין תקיפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אך החליטו לגנוז אותו לאחר שנתניהו החל לגשש על איחוד המפלגות.

בנוסף, בן גביר מצוי בעימות עם יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, לאחר שהאחרון אמר כי "אי אפשר לגייס את כל החרדים" והתייחס אליהם כ"אנשים חסרי השכלה ויכולת פיזית". בן גביר הכריז כי עוצמה יהודית תעתור לפסילת גולן מהתמודדות בבחירות.
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6 תגובות

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4
באולימפיאדה באונברסיטה של יוון רוץ לשם ואל תחזור
ביבי תעוף לספרטה
3
רק בן גביר ועוצמה יהודית חזקה מול ביבי החלש והשמאל הפרוגרסיבי המסוכן!!!
ממסדרונות הכנסת
לא צריך להיות חזק. צריך להיות חכם וישר.
מאיההה
עבריין מורשע אימפוטנט במפלגת זקפה יהודית שבה כל החברים אפסים כמוהו. אלה דמויות המופת של בבונים ללא מוח כמוך.
eli
2
ביבי לך הביתה עם סמוטריץ ביחד !
חיים

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