אווירה טעונה ביותר שררה אתמול (חמישי) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הראשונה מאז שובו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מהבית הלבן. הישיבה התקיימה על רקע מתח כפול: מפת הדרכים של מועצת השלום לעזה מצד אחד, ומצד שני - טענות חריפות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כנגד ראש הממשלה.

לפי דיווח בערוץ 14, בן גביר טען בחריפות כי נתניהו אישר שלא יבוצעו תקיפות ברצועת עזה, למעט סיכולים של איומים מיידיים על חיי אזרחים וכוחות. "אסור שיעבור יום בלי סיכולים בעזה. זה לא טקטי זה אסטרטגי", מסר השר לביטחון לאומי בדברים נחרצים.

ראש הממשלה נתניהו לא נותר חייב, והשיב בעקיצה מרומזת שנראתה כמכוונת לקמפיין הפוליטי של בן גביר לקראת הבחירות. "בתשעים הימים הקרובים שום דבר לא יהיה טקטי", אמר נתניהו, תוך שהוא מרמז בבירור על תקופת הבחירות.

בן גביר לא השאיר את הדברים על כנם. "כבר 4 שנים אני דורש סיכולים לא רק בתשעים הימים האלה… יש כאלה שבאמת מדברים רק לפני הבחירות אבל אני דורש את זה כל שבוע כבר ארבע שנים", השיב השר לביטחון לאומי.

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ברקע: מפת הדרכים של מועצת השלום

הדברים נאמרו על רקע שיחה שהתקיימה בין ראש הממשלה לבין מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. על פי הנמסר, מלדנוב ביקש מנתניהו להוריד את גובה הלהבות בעזה כדי לתת סיכוי למפת הדרכים להתקדם.

מפרטים שהגיעו למערכת כיכר השבת מצביעים על כך שמועצת השלום צפויה לדרוש מישראל ימים נוספים ללא תקיפות לאחר תשעת הימים הראשונים - וזאת עוד לפני שחמאס ימסור אפילו נשק אחד. שרים נוספים בקבינט דרשו מראש הממשלה לסרב לתוכנית, בטענה שמפת הדרכים מהווה סכנה לביטחון ישראל.