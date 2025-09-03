"מסמך בלתי רלוונטי"; ראש הממשלה דחה את מסקנות מבקר המדינה

ראש הממשלה נתניהו דחה את מסקנות דוח מבקר המדינה: "דוח מבקר המדינה הוא מסמך בלתי רלוונטי". לדבריו, התזמון של פרסום הדוח – ערב הכניסה והשתלטות על העיר עזה – מעלה סימני שאלה ביחס למטרת הפרסום והמסקנות שבדוח.

הוא הוסיף: "קיימתי את הבטחתנו לשנות את פני המזרח התיכון, תוך ניהול מערכה מדינית, ביטחונית ואזרחית בנחישות ובאחריות, לשם החזרת כל חטופינו ומימוש יתר מטרות המלחמה."

בעוד ממשלת ישראל משיגה הישגים היסטוריים חסרי תקדים ששינו את פני המזרח התיכון, נכתב בתגובת משרד ראש הממשלה, "דוח מבקר המדינה עוסק בהערות שוליים חסרות חשיבות אמיתית".

במשרד ראש הממשלה מציינים כי ב-7 באוקטובר 2023 נכפתה על ישראל מלחמה מקיפה מ-7 חזיתות, ללא התראה מוקדמת, ובנסיבות שאין להן תקדים. הדוח, לדברי המשרד, מתעלם מהעובדה שמדובר במלחמה קיומית בהיקף שלא ידעה המדינה בכל שנותיה.

"הדוח אינו מבוסס על נתונים מלאים ומעודכנים ואינו נותן שום ביטוי לעשייה האדירה של ממשלת ישראל לאורך המלחמה שמתנהלת עד היום", נכתב בתגובה הרשמית.

לפי התגובה, במהלך המלחמה ישראל הצליחה להכות קשות בחמאס ובחיזבאללה, לחסל את צמרת ההנהגה שלהם, להוביל לנפילת משטר אסד בסוריה ולהסיר שני איומים קיומיים מאיראן – איום גרעיני ואיום טילים בליסטיים.

כל זאת בוצע במקביל לניהול תוכניות שיקום העורף, טיפול במפונים, נפגעים ומשפחות החטופים. הממשלה הקצתה לכך עשרות מיליארדי שקלים, והקימה מספר מנהלות ייעודיות: ״תקומה״ בדרום, ״תנופה״ בצפון, ומנהלת חטופים.

כתוצאה ישירה ממאמצי הממשלה, נפתח שנת הלימודים בהצלחה – 95% מתלמידי הצפון חזרו ללמוד בבתי הספר ביישוביהם, כולל בישובים צמודי גדר.

לפי התגובה, כלכלת ישראל נשארה עוצמתית: שער השקל התחזק, הבורסה בשיא, והמדינה זכתה להשקעות מחו"ל רבות יותר מכל מדינה אחרת למעט ארה"ב. רק בשבועות האחרונים דירג השבועון "פורבס" את ישראל בין עשר המדינות החזקות בעולם.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר היום, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, פרסם הבוקר (רביעי) דו"ח נוסף, הרביעי במספר עד כה, העוסק בביקורת אודות הניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך המלחמה שפרצה בבוקר שמחת תורה.

המבקר אנגלמן מציין בדו"ח הנרחב כי "מאות אלפי תושבים חוו על בשרם את הכשלים של ממשלת ישראל בניהול התחום האזרחי במלחמת חרבות ברזל. הביקורת שאנו מפרסמים היום חושפת מחדל מתמשך: במשך יותר מ-17 שנים לא פעלה הממשלה למנות גוף אחראי לניהול הטיפול בעורף בשעת חירום".

אנגלמן הטיל אחריות אישית על האחראים לכשלים העיקריים שעלו בביקורת. על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קבע המבקר כי לא קידם את הנושא ב-13 שנות כהונתו המצטברות, וכי "את המחיר של המחדל המתמשך הזה שילמו תושבי המדינה, אשר נזקקו נואשות לטיפול גופי הממשלה במלחמה".

עוד כתב המבקר בדו"ח כי ההחלטות שקיבלה הממשלה לאחר פרוץ המלחמה לא השיגו את תכליתן, ולמעשה יישומן התפוגג כתוצאה מהניסיון הכושל להעמיד מבנה תפקודי ללא היערכות מוקדמת נאותה.