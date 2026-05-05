כיכר השבת
על רקע המתיחות הביטחונית

"בשל לו"ז ביטחוני דחוף" | השופטים נעתרו לבקשת רה"מ נתניהו ועדותו תדחה

ראש הממשלה ביקש להתחיל להעיד ב-16:00 במקום 13:30 בנימוק של לו"ז ביטחוני-מדיני דחוף • הפרקליטות הסכימה אך דרשה שלוש שעות דיון לפחות | בית המשפט אישר חלקית את הבקשה  (פוליטי מדיני)

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון (צילום: Miriam Alster/Flash90)

ראש הממשלה הגיש היום (שלישי) בקשה לבית המשפט לשנות את מועד עדותו במשפט האלפים.

לבקשת נתניהו, במקום להתייצב בשעה 13:30 כפי שנקבע, ביקש ראש הממשלה להתחיל את העדות רק בשעה 16:00, בנימוק של "לו"ז ביטחוני-מדיני דחוף".

פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, מסר בבקשתו לבית המשפט כי "הגם שראש הממשלה יש לו"ז לאורך כל שעות היום, לאחר בדיקה ומאמץ ניתן יהיה לשנות את הלו"ז כך שהדיון יתקיים עד לשעה 18:00". עו"ד חדד הוסיף הבהרה חשובה: "הכל בכפוף להתפתחויות ביטחוניות ומדיניות".

הבקשה כוללת גם שינוי בשעת סיום הדיון - במקום להעיד עד השעה 17:00 כפי שקבעו השופטים אתמול, הציע נתניהו להאריך את העדות עד השעה 18:00.

הפרקליטות הגיבה לבקשה והודיעה כי היא מסכימה לדחיית מועד תחילת הדיון לשעה 16:00. עם זאת, התובעים הציבו תנאי: הדיון חייב להימשך לפחות שלוש שעות.

השופטים קיבלו חלקית את הבקשה ודחו את הדיון אך הבהירו כי הדיון יתקיים שלוש שעות. המשמעות המעשית היא שהדיון יתחיל בשעה 16:00, אך הוא יצטרך להימשך עד השעה 19:00 לפחות.

