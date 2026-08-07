במפלגת עוצמה יהודית הכינו קמפיין תקיפה נגד יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אך החליטו לגנוז אותו לפחות לעת עתה - כך נחשף במהדורת כאן חדשות.

על פי הדיווח, במפלגת בן גביר הכינו כרזות בצבעי הקמפיין של מפלגת הציונות הדתית ועם לוגו המפלגה, שמציגות את סמוטריץ' כ"הכי מתנשא". הקמפיין, שכבר הוכן במלואו, נגנז בסופו של דבר ולא פורסם.

נתניהו מגשש לאיחוד

ברקע הסכסוך, החל ראש הממשלה בנימין נתניהו לגשש עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ועם סמוטריץ' על אפשרות לחיבור בין שתי המפלגות לקראת הבחירות הקרובות. בשני הצדדים דוחים כרגע את הרעיון, אך נתניהו ממשיך בניסיונותיו לגשר על הפערים.

מעוצמה יהודית נמסר בתגובה: "אנחנו מכבדים את השר סמוטריץ', ושמחים שהציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה בכל הסקרים ואיננה זקוקה לשריון בעוצמה יהודית". ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה לפרסום.

המתח בין המפלגות

המתח בין שתי המפלגות מתגבר בתקופה האחרונה על רקע סוגיות שונות. כזכור, בהצבעה על חוק עונש מוות למחבלים שיזם בן גביר, חברי סיעת הציונות הדתית נעדרו מההצבעה, בעוד שבהצבעה על חוק המעונות שיזמו הסיעות החרדיות, חברי עוצמה יהודית הצביעו בעד יחד עם הקואליציה.

יצוין כי בשבועות האחרונים ניסה סמוטריץ' לחזק את מפלגתו באמצעות גיוס דמויות בולטות. בין היתר, הוא פנה לדיין הרב אברהם זרביב והציע לו להצטרף למפלגה, אך הרב סירב מתוך רצון "להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי".