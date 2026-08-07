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המתח בימין

נחשף: עוצמה יהודית הכינה קמפיין חריף נגד סמוטריץ' - וגנזה אותו

במפלגת בן גביר הכינו כרזות בצבעי הציונות הדתית המציגות את סמוטריץ' כ'הכי מתנשא' • הקמפיין גונז לאחר שנתניהו החל לגשש על איחוד המפלגות | ברקע: הסכסוך הפוליטי (פוליטי מדיני)

5תגובות
סמוטריץ' ונתניהו | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

במפלגת עוצמה יהודית הכינו קמפיין תקיפה נגד , שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אך החליטו לגנוז אותו לפחות לעת עתה - כך נחשף במהדורת כאן חדשות.

על פי הדיווח, במפלגת הכינו כרזות בצבעי הקמפיין של מפלגת הציונות הדתית ועם לוגו המפלגה, שמציגות את סמוטריץ' כ"הכי מתנשא". הקמפיין, שכבר הוכן במלואו, נגנז בסופו של דבר ולא פורסם.

מגשש לאיחוד

ברקע הסכסוך, החל ראש הממשלה בנימין נתניהו לגשש עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ועם סמוטריץ' על אפשרות לחיבור בין שתי המפלגות לקראת הבחירות הקרובות. בשני הצדדים דוחים כרגע את הרעיון, אך נתניהו ממשיך בניסיונותיו לגשר על הפערים.

מעוצמה יהודית נמסר בתגובה: "אנחנו מכבדים את השר סמוטריץ', ושמחים שהציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה בכל הסקרים ואיננה זקוקה לשריון בעוצמה יהודית". ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה לפרסום.

המתח בין המפלגות

המתח בין שתי המפלגות מתגבר בתקופה האחרונה על רקע סוגיות שונות. כזכור, בהצבעה על חוק עונש מוות למחבלים שיזם בן גביר, חברי סיעת הציונות הדתית נעדרו מההצבעה, בעוד שבהצבעה על חוק המעונות שיזמו הסיעות החרדיות, חברי עוצמה יהודית הצביעו בעד יחד עם הקואליציה.

יצוין כי בשבועות האחרונים ניסה סמוטריץ' לחזק את מפלגתו באמצעות גיוס דמויות בולטות. בין היתר, הוא פנה לדיין הרב אברהם זרביב והציע לו להצטרף למפלגה, אך הרב סירב מתוך רצון "להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי".

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הקמפיין שגונז משקף את המתחים הגוברים בימין הפוליטי לקראת הבחירות, כאשר מפלגות שותפות בקואליציה מתמודדות זו מול זו על אחוזי הבחירה. השאלה האם נתניהו יצליח לגשר על הפערים ולהוביל לאיחוד בין המפלגות, או שהמתחים ימשיכו להתגבר - נותרה פתוחה.
בנימין נתניהואיתמר בן גבירבצלאל סמוטריץ'הציונות הדתיתעוצמה יהודיתבחירות 2026

5 תגובות

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4
עצוב : מלחמות היהודים מלחמות מיותרות !
ירושלמי
3
אשריכם
כל הכבוד שגנזתם
2
טמבל תתקוף בכל הכוח את ש"ס ודגל התורה שמי שיבחר בהם כאילו בוחר בחסימות כבישים והפרת הסדר הציבורי ואין בית שלא נפגע מהמושחתים האלו
יוני
הייתי אומר תתקוף את בן גביר ואת סמוטריץ שלא תמכו בתורה הקדושה מת מצחוק
כן כן

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