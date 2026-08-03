זירת חיסול בעזה ( צילום: Ali Hassan/Flash90 )

מועצת השלום פרסמה הערב (שני) הבהרה רשמית בנוגע למפת הדרכים ליישום תוכנית טראמפ ברצועת עזה, תוך הדגשת התנאים המדויקים לנסיגת צה"ל מהרצועה.

על פי ההודעה, נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק המלא של נשק חמאס, כפי שהתחייב הארגון למתווכים. "ישראל ומועצת השלום שותפות למטרה הסופית לעזה - פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר לממשל אזרחי", נכתב בהודעה הרשמית. "נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק. זה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד".

ההודעה הרשמית

פגישה מפורטת בין נתניהו למלאדנוב

כפי שדווח, מוקדם יותר היום התקיימה פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, יחד עם צוותיהם. על פי ההודעה, הפגישה הייתה "בונה ומפורטת", ובמהלכה הובהר כי ישראל ומועצת השלום חולקים הבנה משותפת לגבי המטרות הסופיות.

"המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק: פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי", צוין בהודעה. "השגתה תהיה תהליך. ותהליך זה יפורט בשלב הבא של העבודה".

כזכור מוקדם יותר היום דווח על דרישות של השרים סמוטריץ' וסטרוק לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני באופן מיידי, לאחר שטענו כי המסמך הרשמי שפרסמה מועצת השלום שונה באופן מהותי מהמתווה שהוצג להם בדיוני הקבינט.

סמוטריץ' ונתניהו | ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

פיקוח בינלאומי על היישום

על פי ההודעה, היישום של מפת הדרכים יפוקח על ידי כוח הייצוב הבינלאומי ועל ידי ועדת אימות היישום, בה חברים גם ארצות הברית וגם מועצת השלום. "המשך ההתקדמות לקראת יישום מלא תלוי במילוי התחייבויותיו של כל צד במסגרת המוסכמת", הודגש.

ההבהרה מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר מקורות אמריקנים תקפו את ישראל על המשך החיסולים בעזה, וטענו כי "ישראל קיבלה על עצמה את התנאים, כולל הפסקת הסיכולים הממוקדים, כדי שחמאס יהיה מחויב לצעד הבא - מסירת נשקו".

המשך הפעילות הביטחונית ברצועה

במקביל להבהרות המדיניות, צה"ל ממשיך בפעילות ביטחונית אינטנסיבית ברצועה. במהלך סוף השבוע חיסל צה"ל שני מחבלי חמאס בכירים, ביניהם סאלם גמאל עבד אלרחמן אבו לבד, ראש חוליית נוח'בה שפשט לקיבוץ ניר עוז בבוקר שמחת תורה.

בנוסף, צה"ל ושב"כ תקפו בליל שבת במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, והשמידו חמישה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף.

יצוין כי בתקופה האחרונה דווח על ניסיונות של ארגוני הטרור ברצועה להבריח נשק ברחפנים מסיני לתוך הרצועה, מעל ציר פילדלפי. גורם בטחוני בכיר אמר בהקשר זה: "אני לא צופה שחמאס יתפרק מנשקו גם אם יצהיר שכך. בשנים הקרובות ישראל תמשיך לשהות בעזה ותבסס את מודל יו"ש של פשיטות נגד גורמי חמאס".