כיכר השבת
יפוקח על ידי כוח בינ"ל

מועצת השלום בהודעה רשמית: נסיגת צה"ל רק אחרי פירוק מלא של נשק חמאס

מפת הדרכים מחייבת פירוק מוחלט של נשק קל, כבד ומנהרות • נתניהו נפגש עם הנציג העליון של המועצה מלאדנוב | התהליך יפוקח על ידי כוח בינלאומי (פוליטי מדיני)

זירת חיסול בעזה (צילום: Ali Hassan/Flash90)

מועצת השלום פרסמה הערב (שני) הבהרה רשמית בנוגע למפת הדרכים ליישום תוכנית טראמפ ברצועת , תוך הדגשת התנאים המדויקים לנסיגת צה"ל מהרצועה.

על פי ההודעה, נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק המלא של נשק , כפי שהתחייב הארגון למתווכים.

"ישראל ומועצת השלום שותפות למטרה הסופית ל - פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר לממשל אזרחי", נכתב בהודעה הרשמית. "נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק. זה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד".

ההודעה הרשמית

פגישה מפורטת בין נתניהו למלאדנוב

כפי שדווח, מוקדם יותר היום התקיימה פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, יחד עם צוותיהם. על פי ההודעה, הפגישה הייתה "בונה ומפורטת", ובמהלכה הובהר כי ישראל ומועצת השלום חולקים הבנה משותפת לגבי המטרות הסופיות.

"המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק: פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי", צוין בהודעה. "השגתה תהיה תהליך. ותהליך זה יפורט בשלב הבא של העבודה".

כזכור מוקדם יותר היום דווח על דרישות של השרים סמוטריץ' וסטרוק לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני באופן מיידי, לאחר שטענו כי המסמך הרשמי שפרסמה מועצת השלום שונה באופן מהותי מהמתווה שהוצג להם בדיוני הקבינט.

סמוטריץ' ונתניהו | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

פיקוח בינלאומי על היישום

על פי ההודעה, היישום של מפת הדרכים יפוקח על ידי כוח הייצוב הבינלאומי ועל ידי ועדת אימות היישום, בה חברים גם ארצות הברית וגם מועצת השלום. "המשך ההתקדמות לקראת יישום מלא תלוי במילוי התחייבויותיו של כל צד במסגרת המוסכמת", הודגש.

ההבהרה מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר מקורות אמריקנים תקפו את ישראל על המשך החיסולים בעזה, וטענו כי "ישראל קיבלה על עצמה את התנאים, כולל הפסקת הסיכולים הממוקדים, כדי שחמאס יהיה מחויב לצעד הבא - מסירת נשקו".

המשך הפעילות הביטחונית ברצועה

במקביל להבהרות המדיניות, צה"ל ממשיך בפעילות ביטחונית אינטנסיבית ברצועה. במהלך סוף השבוע חיסל צה"ל שני מחבלי חמאס בכירים, ביניהם סאלם גמאל עבד אלרחמן אבו לבד, ראש חוליית נוח'בה שפשט לקיבוץ ניר עוז בבוקר שמחת תורה.

בנוסף, צה"ל ושב"כ תקפו בליל שבת במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, והשמידו חמישה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף.

יצוין כי בתקופה האחרונה דווח על ניסיונות של ארגוני הטרור ברצועה להבריח נשק ברחפנים מסיני לתוך הרצועה, מעל ציר פילדלפי. גורם בטחוני בכיר אמר בהקשר זה: "אני לא צופה שחמאס יתפרק מנשקו גם אם יצהיר שכך. בשנים הקרובות ישראל תמשיך לשהות בעזה ותבסס את מודל יו"ש של פשיטות נגד גורמי חמאס".

חמאסעזהדונלד טראמפרצועת עזהפירוז עזהמועצת השלום של טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר