סקר חדש המתפרסם היום (שישי) בעיתון מעריב מעלה כי אם הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק ועולה ל־25. במקביל, מפלגתו של נפתלי בנט מתחזקת אף היא בשני מנדטים ומגיעה ל־24, בצמוד לליכוד.

מפלגה בראשות גדי אייזנקוט נחלשת ויורדת לשישה מנדטים. השינוי הבולט בסקר הוא חילופי מקומות סביב אחוז החסימה: ״הציונות הדתית״ יורדת מתחת לרף עם פחות משני אחוזי תמיכה, בעוד ״כחול לבן״ של בני גנץ עולה מעל החסימה עם ארבעה מנדטים.

לפי מפת הגושים שמציג הסקר, קואליציית נתניהו נחלשת בשני מנדטים ויורדת ל־48, בעוד מפלגות האופוזיציה מגיעות יחד ל־62 מנדטים, נוסף על 10 מנדטים למפלגות הערביות. פער זה מתרחב על רקע ההיחלשות של שר האוצר סמוטריץ׳ והתחזקות גנץ מעל אחוז החסימה.

בתרחיש נוסף שנבחן, שבו מתמודדת מפלגה בראשות ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מקבלת רשימתו ארבעה מנדטים – לא הרחק מאחוז החסימה. לפי הסקר, רוב קולותיו של כהן מגיעים מהליכוד וממפלגותיהם של בנט ואייזנקוט.

במצב זה, קואליציית נתניהו יורדת ל־47 מנדטים, מול 59 מנדטים לאופוזיציה הכוללת את בנט ואייזנקוט. ארבעת המנדטים של כהן עשויים לשמש לשון מאזניים: הצטרפות לאופוזיציה עשויה לאפשר הקמת ממשלה חלופית, ואילו חבירה לגוש נתניהו עלולה למנוע זאת. גם בתרחיש זה מפלגתו של סמוטריץ׳ אינה עוברת את אחוז החסימה.

מעבר למדד המפלגתי, הסקר בחן עמדות ציבור ביחס ליעדי המלחמה ולבדיקת אירועי 7 באוקטובר. 46% מהנשאלים סבורים כי הסיכויים נמוכים לכך שמבצע ״מרכבות גדעון ב׳״ יביא להכרעת חמאס, 38% נותנים למבצע סיכויים גבוהים להשגת מטרתו, ו־16% השיבו שאינם יודעים.

פילוח לפי הצבעה מצביע על פער חד: 68% ממצביעי הקואליציה מעריכים את סיכויי ההצלחה כגבוהים, לעומת 69% ממצביעי האופוזיציה הסבורים שהסיכויים נמוכים.

בעניין בדיקת כשלי 7 באוקטובר, 52% תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, 30% תומכים בהצעת ראש הממשלה להקים ועדת חקירה ממשלתית שחבריה יתמנו על ידו, ו־18% אינם יודעים.

בקרב מצביעי הקואליציה 65% תומכים בוועדה הממשלתית, בעוד 85% ממצביעי האופוזיציה תומכים בוועדת חקירה ממלכתית בלבד.