אחרי הודעת הזיהוי של רן גואילי הי"ד, נתניהו יצא לעיתונאים ומסר הודעה | צפו

שמחה בעם ישראל: אחרון החטופים החללים ברצועת עזה, הוחזר לישראל, לאחר שנמצא בחיפושים של צה"ל בבית קברות בעזה | רה"מ נתניהו, יצא לעיתונאים במשכן הכנסת ומסר הודעה | צפו (חדשות פוליטי)

3תגובות
צפו בדבריו של נתניהו

843 ימים לאחר מתקפת הפתע האכזרית של חמאס, בחסדי שמיים מרובים, היום (שני) הושבה גופתו של החלל האחרון לידיים ישראליות.

צה"ל פתח בסוף השבוע האחרון במצבע שכונה 'לב אמיץ', ובעקבות מידע שהתקבל, כוחות גדולים של צה"ל יצאו בחיפושים בבית קברות בעזה ואכן, הצליחו למצוא גופה שאומתה כגופתו של רן הי"ד.

בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות חיפשו בתוך קבר אחים פלסטיני, שם אותרה גופתו של רן, מי שהשתתף בחיפושים, הוא הזמר המוכר עידן עמדי, שעושה שירות מילואים בעזה.

שהיה במשכן הכנסת יצא לתקשורת ואמר: "אני שמח לבשר שכוחותינו מצאו את רן גואילי, מדובר בהישג אדיר ובלתי רגיל של מדינת ישראל, הבטחנו להחזיר את כולם והחזרנו את כולם עד האחרון שבהם".

0 תגובות

2
מה הקטע עם המסכות של המאבטחים? חצבת...
שאלה
חוסמים את האפשרות ללוחמה ביולוגית כימית. כמו שטראמפ עשה למדורו, אפשר להפציץ איזור מסוים בגלים אלקטרו מגנטיים או בחומרי הרדמה או אב"כ, ולהרדים ולנטרל את האבטחה. אז זה המינימום. גם למנוע זיהוי ו'גיוס' של המאבטחים.
יהודי כשר
1
זה יום חג לישראל! זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה. זה ממש לא כוחי ועוצם ידי. חבל שתחביבי פספס את ההזדמנות לתת שבח לבורא עולם. ממש לא מובן מאיליו! רן גואילי ת.נ.צ.ב.ה.
יהודי כשר

