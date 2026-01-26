843 ימים לאחר מתקפת הפתע האכזרית של חמאס, בחסדי שמיים מרובים, היום (שני) הושבה גופתו של החלל האחרון לידיים ישראליות.

צה"ל פתח בסוף השבוע האחרון במצבע שכונה 'לב אמיץ', ובעקבות מידע שהתקבל, כוחות גדולים של צה"ל יצאו בחיפושים בבית קברות בעזה ואכן, הצליחו למצוא גופה שאומתה כגופתו של רן הי"ד.

בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות חיפשו בתוך קבר אחים פלסטיני, שם אותרה גופתו של רן, מי שהשתתף בחיפושים, הוא הזמר המוכר עידן עמדי, שעושה שירות מילואים בעזה.

ראש הממשלה נתניהו שהיה במשכן הכנסת יצא לתקשורת ואמר: "אני שמח לבשר שכוחותינו מצאו את רן גואילי, מדובר בהישג אדיר ובלתי רגיל של מדינת ישראל, הבטחנו להחזיר את כולם והחזרנו את כולם עד האחרון שבהם".