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איילת שקד מתכננת קאמבק; עם מי היא מנהלת מגעים סודיים לריצה משותפת?

שרת המשפטים לשעבר נפגשה עם יו"ר ישראל ביתנו לבחינת ריצה משותפת • הנתק מבנט הפך סופי לאחר החיבור עם לפיד, ולמצביעים שלה, במספר הנמוך מרף אחוז החסימה, אין בית פוליטי (פוליטי)

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איילת שקד (צילום: atan Sindel/Flash90)

שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, שקד מנהלת מגעים לא רשמיים עם יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', , לבחינת האפשרות של ריצה משותפת בבחירות הקרובות - כך דווח ב'ידיעות אחרונות'.

המהלך מגיע על רקע נתק סופי ומוחלט בינה לבין שותפה הפוליטי ההיסטורי, ראש הממשלה לשעבר . החיבור הפוליטי של בנט עם יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, סתם סופית את הגולל על האפשרות ששקד ובנט ירוצו שוב יחדיו באותה מסגרת.

כאשר נשאל בנט לאחרונה בראיון לחדשות 12 על שקד, הוא נמנע מלהתחייב: "איילת שקד הייתה שרה מעולה, ואוהבת את המדינה. אני לא מרכיב עכשיו רשימות".

פגישה סגורה עם פעילי הציונות הדתית

במקביל לציר המדיני-פוליטי מול ליברמן, שקד פועלת במרץ להחזיר אליה את בסיס האם הפוליטי שלה - פעילי הציונות הדתית המתונה ואנשי הפריפריה של המפד"ל ההיסטורית. ביום שלישי בערב קיימה שקד פגישה סגורה ומשמעותית עם קבוצה של פעילים פוליטיים קרובים המזוהים עמה.

מדובר בשדרה ניהולית רחבה של סגני ראשי עיריות וחברי מועצות מקומיות מרחבי הארץ, ששימשו בעבר כנציגי מפלגת 'הבית היהודי'. ציבור זה מרגיש בתקופה האחרונה כי נותר ללא בית פוליטי מוגדר - בין מפלגת 'ביחד' של בנט שפנתה שמאלה לחיבור עם לפיד, לבין מפלגת 'הציונות הדתית' שנמצאת באגף החרד"לי.

(צילום: אבשלום שושני, פלאש 90)

"שווה ערך לשלושה מנדטים"

על פי הדיווח ב'ידיעות אחרונות', שקד הציגה בפני הנוכחים נתונים אופטימיים והעריכה בשיחה כי כוחה של הקבוצה הזו בשטח שווה ערך לכשלושה מנדטים. כוח זה עשוי להוות נדוניה משמעותית מאוד בכל משא ומתן מול ליברמן על מקומות בצמרת 'ישראל ביתנו'.

נפתלי בנטאביגדור ליברמןאיילת שקדבחירות 2026

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אפשר להציע איחוד של גנץ ודדי שמחי ויועז הנדל ואיילת שקד, איחוד זה יניב לכל הפחות 8 קולות של הנ"ל ובני זוגם בהצלחה רבה
מישהו

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