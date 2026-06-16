שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם הבוקר (שלישי) התייחסות לנתוני מדד המחירים לצרכן שפורסמו היום, ובה הוא קורא לנגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון להוריד את הריבית בצורה חדה ומיידית. לדברי סמוטריץ', הנתונים החיוביים של האינפלציה מחייבים תגובה מהירה מצד הבנק המרכזי.

"שוב נתוני הכלכלה מדברים בעד עצמם כאשר האינפלציה נמצאת במקום טוב ורצוי", כתב סמוטריץ' בהודעה שפרסם. "אני שב וחוזר על קריאתי לנגיד בנק ישראל להוריד ריבית והפעם בצורה חדה. הצעד הזה מתבקש כבר תקופה ארוכה, ואני מאוד מקווה שבנק ישראל יפעל לתקן זאת".

שר האוצר הוסיף והטיח ביקורת בבנק ישראל על כך שלדעתו איחר בהורדת הריבית. "תגובה מהירה יותר היתה יכולה להקל כבר מזמן על משקי הבית ועל בעלי העסקים, להוזיל את עלויות המשכנתאות וההלוואות שכולנו משלמים ולהאיץ את הצמיחה במשק", הבהיר סמוטריץ'.

הקריאה של שר האוצר מגיעה על רקע הנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום, המצביעים על ירידה של 0.3% במדד המחירים לצרכן בחודש מאי. בחישוב שנתי של שנים עשר החודשים האחרונים, עלה המדד בשיעור מצטבר של 1.9% בלבד - נתון הנמצא בנוחות בתוך טווח היעד שקבעה הממשלה.