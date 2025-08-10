בצעד חריג ותקדימי, הקבינט המדיני־ביטחוני אישר ברוב מוחלט העברת עשרות מיליוני דולרים כהלוואת גישור לקרן הסיוע האמריקנית הפועלת בעזה. מדובר בהחלטה יוצאת דופן, שכן עד כה ישראל נמנעה מלממן ישירות או בעקיפין פעולות הומניטריות ברצועה. כך דווח באתר Yent

לפי גורמים בקבינט, תקציב הקרן האמריקנית אזל, והסיוע נדרש באופן מיידי להמשך פעילות חלוקת המזון והסיוע ההומניטרי בשטח. על כן הוחלט, בתיאום עם וושינגטון, להזרים לקרן את הסכום הנדרש – עד לחידוש מימונה על ידי ארה"ב. ההחלטה עברה ברוב מוחלט, כשרק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצביע נגד.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהתנגד בעבר בחריפות לכל העברת כספים הקשורה לעזה ואף הכחיש בעבר שהגדלת תקציב הביטחון מיועדת לסיוע, פרסם בשבוע שעבר סרטון שבו טען: "העזתים לא מעניינים אותי. מה שמעניין אותי הוא הניצחון והשמדה מוחלטת של חמאס. כל העולם על הראש שלנו: אירופה לוחצת שנפסיק, חמאס רוצה שנפסיק, וגם השמאל בישראל – אבל אני עושה הכול כדי שנמשיך עד להכרעה מלאה".

בשבוע שעבר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אישר העברת 3 מיליארד שקלים לסיוע ההומניטרי לרצועת עזה – צעד שישראל נמנעה מלנקוט בו בעבר. המהלך מהווה שינוי חד בעמדתו של השר, שהתנגד בעבר להכנסת הסיוע ואף הכחיש לפני כחודשיים כי ההגדלה שביקש לתקציב הביטחון נועדה למטרה זו.

באמירה חריפה אמש (מוצ"ש) הצהיר סמוטריץ כי מבחינתו, "האשראי לראש הממשלה אזל". לדבריו, "איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול – או רוצה – להוביל את צה"ל להכרעה ולניצחון".

השר הסביר כי לאורך חודשים בחר לגבות את נתניהו גם במהלכים שהתקשה לעכל. "בשל חשיבות האחדות, התייצבתי מאחורי מהלכים שפחות אהבתי. נשארתי בממשלה למרות החלטות איומות – כמו שחרור מחבלים רוצחים עם דם על הידיים, ונסיגות כואבות משטחים שנכבשו בדמים מרובים" – אמר.

עם זאת, הוסיף כי הגבול מבחינתו נחצה: "עשיתי זאת כל עוד הערכתי שאנחנו חותרים להכרעה ולניצחון. כעת ברור לי שזה לא הכיוון – ולכן לא אוכל עוד לשתוק".