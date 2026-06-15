סמוטריץ': "ההסכם רע לישראל - נמשיך את המערכה בעצמנו"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם הבוקר (שני) תגובה חריפה להסכם שהושלם בין ארצות הברית לאיראן, ובה הבהיר כי ההסכם פוגע באינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.

"ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נקודה", כתב סמוטריץ' בהודעה שפרסם.

שר האוצר הדגיש כי למרות ההסכם, ישראל לא תוותר על המשך המאבק נגד המשטר האיראני. "למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן והם לא ירדו לטמיון", כתב סמוטריץ'. לדבריו, "נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

"איש לא היה עומד בלחץ הזה"

בהמשך דבריו, התייחס סמוטריץ' ללחץ הכבד המופעל על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים אלה. "איש מבין המועמדים בעיני עצמם לראשות הממשלה לא היה עומד גם לא בעשרה אחוז מהלחץ שמופעל בימים אלה על ממשלת ישראל ובעיקר על העומד בראשה", כתב שר האוצר.

ההתייחסות של סמוטריץ' מגיעה על רקע ההודעה של שר הביטחון ישראל כ"ץ מהבוקר, בה הבהיר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון שכבשה במהלך מלחמת התקומה. כ"ץ הדגיש כי "צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן".