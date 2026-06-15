סמוטריץ': "ההסכם רע לישראל - נמשיך את המערכה בעצמנו"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם הבוקר (שני) תגובה חריפה להסכם שהושלם בין ארצות הברית לאיראן, ובה הבהיר כי ההסכם פוגע באינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
"ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נקודה", כתב סמוטריץ' בהודעה שפרסם.
שר האוצר הדגיש כי למרות ההסכם, ישראל לא תוותר על המשך המאבק נגד המשטר האיראני. "למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן והם לא ירדו לטמיון", כתב סמוטריץ'. לדבריו, "נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".
"איש לא היה עומד בלחץ הזה"
בהמשך דבריו, התייחס סמוטריץ' ללחץ הכבד המופעל על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים אלה. "איש מבין המועמדים בעיני עצמם לראשות הממשלה לא היה עומד גם לא בעשרה אחוז מהלחץ שמופעל בימים אלה על ממשלת ישראל ובעיקר על העומד בראשה", כתב שר האוצר.
ההתייחסות של סמוטריץ' מגיעה על רקע ההודעה של שר הביטחון ישראל כ"ץ מהבוקר, בה הבהיר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון שכבשה במהלך מלחמת התקומה. כ"ץ הדגיש כי "צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן".
"בלבנון ניבחן - זו המלחמה שלנו"
סמוטריץ' הקדיש חלק מהודעתו למצב בזירה הצפונית, שם נמשכת הפעילות הצבאית נגד ארגון הטרור חיזבאללה. "בלבנון ניבחן. זו המלחמה שלנו, הלוחמים שלנו, והביטחון המידי של תושבי הצפון שלנו", הדגיש שר האוצר.
בסיום הודעתו, התחייב סמוטריץ' להמשיך ולפעול למען חופש הפעולה של צה"ל בזירה הצפונית. "אמשיך לפעול לכך שנמשיך לעמוד איתן על שלנו ולאפשר לצה"ל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה", כתב.
ההסכם שהושלם בין ארה"ב לאיראן כולל פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור הימי, ועורר ביקורת חריפה בישראל. מנהיגי המדינות המובילות באירופה פרסמו הצהרה משותפת שבה הגדירו את ההבנות כהזדמנות לייצוב האזור, אך בישראל רואים בהסכם פגיעה באינטרסים הביטחוניים של המדינה.
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