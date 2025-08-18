בסביבת סמוטריץ' מוטרדים מאוד בעקבות הפגישה הלילית עם נתניהו

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגש הלילה (בין ראשון לשני) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכתוצאה מהפגישה "מוטרדים מאוד" בסביבת השר. כך דיווח העיתונאי עמית סגל.

לפי הדיווח, סמוטריץ' ניסה להבין מנתניהו במהלך הפגישה אם עסקה חלקית מול חמאס ירדה מהפרק והתרשם שלא כך הם פני הדברים, וכי נתניהו לא הוריד עדיין את האפשרות הזו\ שתעצור שוב את המלחמה באמצע, מהפרק.

הדברים לפי הדיווח הטרידו אותו, שכן מבחינת סמוטריץ' האיומים על כיבוש עזה חסרי משמעות כאשר המטרה היא לגרום לחמאס להסכים לעסקה חלקית ששוב תעצור את המלחמה באיבה, תשחק שוב את המילואים, תמרח חודשים רבים, תפקיר מחצית מהחטופים ועלולה להביא לסיום המלחמה ללא הכרעת חמאס.

אתמול פרסם סמוטריץ' סרטון פומבי, ברקע יום המחאה של משפחות חטופים וחלק מהציבור בקריאה לעצירת המלחמה, שבו פנה לנתניהו.

סמוטריץ' אמר: "אדוני ראש הממשלה, יכול להיות שבתקופה האחרונה גם אתה נבהלת קצת יותר מדי מהקמפיין. לקחת ברצינות את התקשורת, את התחושה שהעם לא איתך. גם אתה ראית היום יחד עם עם ישראל כולו. עם ישראל איתך, עם ישראל איתנו מאחורינו בדרישת הניצחון ללכת עד הסוף".

השר הוסיף וביקש מרה"מ: "קבל סוף סוף את ההחלטה הנכונה. תודיע בקולך שלא תהיה יותר עצירה באמצע, שלא יהיו יותר עסקאות חלקיות. תן את הפקודה לצה"ל להסתער על עזה ועל מחנות המרכז, למוטט את מרכזי הכובד הצבאיים שעוד נשארו לחמאס, להשמיד אותו בצורה מוחלטת ולהשיב את החטופים. כולם, כולם, ללא שום עצירה באמצע".

לסיום אמר: "אדוני ראש הממשלה, בוא נביא ביחד ובעזרת השם את הניצחון המוחלט לעם ישראל עוד לפני החורף. גם אתה ראית היום שעם ישראל איתנו בדרישה החד משמעית הזאת. ניצחון מוחלט בבת אחת".

מוקדם יותר התייחס סמוטריץ' להפגנות ואמר: "אזרחי ישראל, אנחנו אחרי יום שהתחיל בהצהרות בומבסטיות של ארגוני השמאל, שביקשו לארגן היום מחאות ולעצור את המדינה. מה היה לנו בפועל? לא דובים ולא יער. מדינת ישראל לא עצרה, ולו לדקה אחת. כמה אלפים בודדים מתוך עשרה מיליון אזרחי מדינת ישראל חסמו היום כבישים בכל רחבי הארץ".

לדבריו: "עם ישראל מביע סולידריות ענקית לחטופים ולבני המשפחות שלהם, ובשום פנים ואופן לא מוכן להיות כלי בידי ארגוני מחאה מהשמאל שמבקשים להפיל את ממשלת הימין ועושים שימוש ציני".

במטה המשפחות להחזרת החטופים תקפו את סמוטריץ' על דבריו, ובהודעה שהוציאו כתבו: "מפקיר החטופים, מטרפד העסקאות, ויוזם מלחמת הנצח על גבם של החטופים, החיילים ואזרחי המדינה, האיש שצופה באחוז החסימה מלמטה ביום טוב, ממשיך לנהל מלחמה נגד החטופים ונגד הרוב המוחלט של עם ישראל.

"לא נקבל הטפות מוסר מהאיש שרומם את החמאס, הפך אותו למפלצת רצחנית שטבחה בנו בשבעה באוקטובר, חטפה את יקירינו, ועדיין מעביר לו מיליארדים גם בעת הזאת. האיש הזה ממשיך לכרסם ביסודות החברה הישראלית גם בשעתה הקשה ביותר. העם עם החטופים. העם יחזיר את החטופים".