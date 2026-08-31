המשטרה הנחתה להגביר את האבטחה על יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, כך עדכנו היום (שני) בוועדת הבחירות המרכזית.

האבטחה הצמודה החלה בפועל בימים האחרונים, על רקע איומים שהופנו כלפיו במסגרת תפקידו בוועדת הבחירות ובעקבות עמדותיו בנושא גיוס חרדים.

מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות משטרת ישראל. מטבע הדברים לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת האבטחה".

התפרעות חמורה בביתו באלון שבות

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ההחלטה על הגברת האבטחה מגיעה על רקע סדרת אירועים חמורים שאירעו בחודשים האחרונים. ב-3 ביוני הגיעו עשרות מתפרעים לביתו של השופט סולברג באלון שבות, שברו חלונות בבית ובמכוניתה של רעייתו, גרמו נזק לכניסה ושברו כדים ועציצים.

לחצר הושלכו פשקווילים שעליהם תמונתו של סולברג והכיתוב "סלק ידך מרדיפת היהדות החרדית", וברחוב הונחו דגלי ישראל שעליהם צלב קרס. 63 חרדים שלקחו חלק בהתפרעות נעצרו, חלקם תלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים.

איומים במסגרת תפקידו בוועדת הבחירות

האבטחה המוגברת היא כמובן בשל היותו יו"ר ועדת הבחירות. בחודשים האחרונים קיבל סולברג החלטות שעוררו מחלוקת, ביניהן פסילת סרטון הבחירות של ש"ס שהציג חייל בקידוש, והחלטה האוסרת על העברת מידע על הגעת בוחרים לקלפי ועוד.

לצד תפקידו בוועדת הבחירות, סולברג מכהן כמשנה לנשיא בית המשפט העליון, ובמסגרת זו היה שותף להחלטות בג"ץ בנוגע לגיוס חרדים - נושא שעורר הפגנות והתנגדות חריפה בציבור החרדי.

פגישה דרמטית בבית הנשיא

בחודש יולי, ביוזמתו של ראש השב"כ דוד זיני, התקיימה פגישה דרמטית בבית הנשיא בה השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג וראש השב"כ. במפגש דנו המשתתפים בחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח.

נשיא המדינה הרצוג הבהיר באותה פגישה כי "תקינות הבחירות זהו אתגר לאומי מהמעלה הראשונה", והוסיף כי כינס את המפגש "כדי לדון בסוגיה המשמעותית הזו ולתת גיבוי לוועדת הבחירות המרכזית, במטרה להבטיח שהבחירות תהיינה תקינות, על פי הכללים ועל פי הדין".