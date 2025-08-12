דרמר והבכיר הסורי: המפגש שעשוי לשנות את המזרח התיכון

מקורבו של נתניהו, השר רון דרמר צפוי להיפגש מחר (רביעי) עם שר החוץ של סוריה אסעד אל-שיבאני, ושליחו של טראמפ לסוריה טום ברק, במרכז פריז, כך פורסם הערב (שלישי) בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי ברק רביד, בכירים בישראל ובארה"ב טענו לאחרונה כי ארה"ב מנסה לתווך בין ישראל לסוריה, במטרה להקים מסדרון הומניטרי, שישמש את הקהילה הדרוזית, בין ישראל לעיר א-סווידא בדרום סוריה.

לפני כשבוע דיווחנו כי ביקור מדיני חריג וראשון מסוגו התקיים במוסקבה, כאשר שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, הגיע לביקור רשמי ברוסיה, לראשונה מאז הפלת משטר אסד.

במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הרוסי סרגיי לאברוב, נשאל א-שיבאני על עמדת סוריה כלפי ישראל, והשיב בדברים יוצאי דופן בנימה מפויסת: "מהיום הראשון אמרנו שאין לנו כוונות עוינות כלפי ישראל. אנחנו לא מאיימים על ישראל. אנחנו רוצים שסוריה תבנה את עצמה מחדש. התעייפנו מהמלחמה שנמשכה 14 שנים".

עוד הוסיף: "אנחנו רוצים לאחד את הסורים, בתוך סוריה ומחוץ לה. יותר ממחצית מהעם הסורי הם פליטים ועקורים. הסביבה הזאת זקוקה ליציבות ולמדינות ידידות רבות, אך יש גורמים שלא מעוניינים שסוריה תהיה יציבה ובטוחה - ואנחנו דוחים את זה בתקיפות".