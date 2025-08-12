כיכר השבת
בין ישראל לעיר א-סווידא

דרמר והבכיר הסורי: המפגש שעשוי לשנות את המזרח התיכון

השר רון דרמר, מקורבו של נתניהו צפוי לדון עם שר החוץ הסורי ובכיר האמריקאי, בכל הנוגע להקמת מסדרון הומניטרי שיחבר בין ישראל לא- סיוודא | "ברקע המצב הקשה של העדה הדרוזית" הפרטים המלאים (מדיני)

השר רון דרמר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מקורבו של נתניהו, השר רון דרמר צפוי להיפגש מחר (רביעי) עם שר החוץ של אסעד אל-שיבאני, ושליחו של טראמפ לסוריה טום ברק, במרכז פריז, כך פורסם הערב (שלישי) בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי ברק רביד, בכירים בישראל וב טענו לאחרונה כי ארה"ב מנסה לתווך בין ישראל לסוריה, במטרה להקים מסדרון הומניטרי, שישמש את הקהילה הדרוזית, בין ישראל לעיר א-סווידא בדרום סוריה.

לפני כשבוע דיווחנו כי ביקור מדיני חריג וראשון מסוגו התקיים במוסקבה, כאשר שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, הגיע לביקור רשמי ברוסיה, לראשונה מאז הפלת משטר אסד.

במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הרוסי סרגיי לאברוב, נשאל א-שיבאני על עמדת סוריה כלפי ישראל, והשיב בדברים יוצאי דופן בנימה מפויסת: "מהיום הראשון אמרנו שאין לנו כוונות עוינות כלפי ישראל. אנחנו לא מאיימים על ישראל. אנחנו רוצים שסוריה תבנה את עצמה מחדש. התעייפנו מהמלחמה שנמשכה 14 שנים".

עוד הוסיף: "אנחנו רוצים לאחד את הסורים, בתוך סוריה ומחוץ לה. יותר ממחצית מהעם הסורי הם פליטים ועקורים. הסביבה הזאת זקוקה ליציבות ולמדינות ידידות רבות, אך יש גורמים שלא מעוניינים שסוריה תהיה יציבה ובטוחה - ואנחנו דוחים את זה בתקיפות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר