שר האוצר וחבר הקבינט המצומצם, בצלאל סמוטריץ', איים במהלך ישיבת הקבינט בהליכה לבחירות בשל התוכנית שהציג ראש הממשלה, בנימין נתניהו. יצוין כי ב'ציונות הדתית' הבהירו כי אם תוכנית נתניהו לא תשתנה - הרי שהסיעה צפויה לפרוש מהממשלה.

במהלך ישיבת הקבינט, התבטא סמוטריץ': "התכנית הזאת לא תביא להכרעה. מבחינתי אפשר לעצור ולתת לציבור להכריע”.

על פי הדיווח ב'כאן רשת ב', סמוטריץ' הוסיף: "ההכרעה מול חמאס בשלב הזה היא הדבר החשוב ביותר. וזה מה שהובטח לו".

סמוטריץ' פרסם אמש הודעה פומבית בה טען: "בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מיידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל.

"במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית. הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא חותר להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף. אבל למרבה הצער, הוא עשה פניית פרסה".

סמוטריץ' האשים: "ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית, תוך אמירה ברורה שאם חמאס יסכים לעסקה, גם אנחנו נסכים לעצור שוב, לסגת שוב, לאפשר לו להתאושש ולהתחמש שוב. וחוזר חלילה, ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה".

"לצערי", הוסיף שר האוצר בדבריו הקשים: "לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת. איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל לשם. מלחמה כדי לנצח עד הסוף. כן, גם אם יש לכך מחירים כבדים. אבל מהלך חלקי שנועד רק להכניס שוב את חמאס לחדר המשא ומתן בהשפלה לאומית וכניעה לטרור. לא ולא".

מנגד, השר איתמר בן גביר, חבר הקבינט ויו"ר 'עוצמה יהודית', תומך בהחלטת הקבינט והודיע כי הוא חלוק על חברו סמוטריץ'.

בשיחה עם ינון מגל, אמר בן גביר: "ההחלטה שהובלנו על פינוי מיליון תושבי עזה היא משמעותית מאוד. אני מתפלל שנתניהו לא יתפתה לעסקאות ביניים בדרך - ונמשיך לעקוב, אבל עצם ההחלטה היא הישג חשוב ופתח למלחמת הכרעה על עזה".