כיכר השבת
איבד את האמון ברה"מ

המחלוקת על כיבוש עזה | סמוטריץ' איים על נתניהו בבחירות: "מבחינתי אפשר לעצור ולתת לציבור להכריע”

יו"ר 'הציונות הדתית' השר סמוטריץ' ששמע על תוכנית נתניהו ללחימה בעזה זעם ואיים בבחירות כדי שהציבור יכריע | סמוטריץ': "לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה, מצפוני לא מאפשר זאת" | בן גביר תומך בנתניהו: "הישג חשוב ופתח למלחמת הכרעה" (חדשות)

8תגובות
סמוטריץ' נגד נתניהו |צפו (צילום: דוברות)

שר האוצר וחבר הקבינט המצומצם, בצלאל סמוטריץ', איים במהלך ישיבת הקבינט בהליכה לבחירות בשל התוכנית שהציג ראש הממשלה, . יצוין כי ב'ציונות הדתית' הבהירו כי אם תוכנית נתניהו לא תשתנה - הרי שהסיעה צפויה לפרוש מהממשלה.

במהלך ישיבת הקבינט, התבטא סמוטריץ': "התכנית הזאת לא תביא להכרעה. מבחינתי אפשר לעצור ולתת לציבור להכריע”.

על פי הדיווח ב'כאן רשת ב', סמוטריץ' הוסיף: "ההכרעה מול חמאס בשלב הזה היא הדבר החשוב ביותר. וזה מה שהובטח לו".

סמוטריץ' פרסם אמש הודעה פומבית בה טען: "בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מיידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור וירים את הרוח בעם ישראל.

"במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית. הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא חותר להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף. אבל למרבה הצער, הוא עשה פניית פרסה".

סמוטריץ' האשים: "ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית, תוך אמירה ברורה שאם חמאס יסכים לעסקה, גם אנחנו נסכים לעצור שוב, לסגת שוב, לאפשר לו להתאושש ולהתחמש שוב. וחוזר חלילה, ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה".

"לצערי", הוסיף שר האוצר בדבריו הקשים: "לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת. איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל לשם. מלחמה כדי לנצח עד הסוף. כן, גם אם יש לכך מחירים כבדים. אבל מהלך חלקי שנועד רק להכניס שוב את חמאס לחדר המשא ומתן בהשפלה לאומית וכניעה לטרור. לא ולא".

מנגד, השר איתמר בן גביר, חבר הקבינט ויו"ר 'עוצמה יהודית', תומך בהחלטת הקבינט והודיע כי הוא חלוק על חברו סמוטריץ'.

בשיחה עם ינון מגל, אמר בן גביר: "ההחלטה שהובלנו על פינוי מיליון תושבי עזה היא משמעותית מאוד. אני מתפלל שנתניהו לא יתפתה לעסקאות ביניים בדרך - ונמשיך לעקוב, אבל עצם ההחלטה היא הישג חשוב ופתח למלחמת הכרעה על עזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
הגיע הזמן שגם מר דרעי יגיד לביבי הבאדתי אימון בענין הגיוס וללכת תבחירות. ביבי צוחק עלינו
צדיק
7
גם לנו יש חטופים!! האחים יצחקוב 6 ימים בכלא!! לשחרר את כולם!!
עיסקה כוללת
6
בלה בלה בלה אף אחד מהם לא באמת יודע מה הוא רוצה
טוויטו
5
שנתניהו יעיף אותו מהממשלה. הוא שר כושל יותר מבן גביר.
דוד
4
למה כל הזמן צריך לערב את הציבור במה שהממשלה רוצה לעשות ולדון על זה ימים ולילות בתקשורת???? למה אי אפשר פשוט לעשות מבלי להודיע לאויב מה התוכניות? הן הודיעו לנו על הטבח יום לפני????????
טיפשות.!
3
די לפדיחה של ממשלת ימין..
נונו
2
היהירות של בצלאל תהיה בעוכרי כולנו, כי לא נראה שהוא עובר אחוז חסימה לבד, ולכן, בבקשה כשהגדולים מדברים שהילדים ישבו ויביטו
יעקב
1
נראה לו שהעם רוצה דישדוש בעזה? רוצים לצאת משם עם החטופים ולסיים את המלחמה
נחמיה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר